Jetzt da: iOS 18.1 und iPadOS 18.1 für alle Nutzer veröffentlicht

Apple hat gerade eben iOS 18.1 und iPadOS 18.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Updates schlagen untypisch früh auf, bereits am Nachmittags, statt wie gewohnt in den Abendstunden. Die größte Neuerung, Apple Intelligence, ist vorerst nicht für uns verfügbar.

Apple Intelligence die wichtigste Neuerung

Highlight dieses ersten größeren Updates von iOS 18.1 und iPadOS 18.1 ist Apple Intelligence, dessen erste Funktionen nun auf iPhone 15 Pro und höher starten, jedoch vorerst nur in den USA und nicht in der EU, hier gibt es aber auch Neuigkeiten.

Ebenfalls wird es die neuen Hörhilfe-Features für die AirPods Pro 2 zunächst nur in den USA und Kanada geben.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Apple hat daneben einige Verbesserungen im Vergleich zu iOS 18.0 eingebracht. Im Kontrllzentrum können nun etwa die Steuerungen für die Konnektivität wie Bluetooth oder WLAN einzeln konfiguriert werden.

Weiters gibt es einige Fehlerbehebungen, nicht zuletzt soll der lästige Neustart-Bug verschwunden sein, der das iPhone 16-Lineup betraf.

iOS 18.1 und iPadOS 18.1 solltet ihr nicht installieren, bevor ihr kein aktuelles Backup erstellt habt, vor allem, wenn ihr noch von iOS 17 kommt.

-----

