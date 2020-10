Home Apps Jetzt da: Corona-Warn-App mit grenzübergreifender Nutzung und Symptomtagebuch

Die Corona-Warn-App sollte am heutigen Montag ein Update erhalten, das sie mit einigen neuen Funktionen versorgt und jetzt ist es auch im App Store eingetroffen: Nutzer erhalten damit unter anderem die Möglichkeit, Symptome im Fall eines positiven Tests auf Covid-19 anzugeben. Außerdem ist die App nun auch für die länderübergreifende Nutzung gerüstet – theoretisch.

Nutzer der Corona-Warn-App können ab sofort die neue Version laden und installieren, die vom Bund für den heutigen Montag angekündigt worden war. Sie bringt einige neue Funktionen, die die Effektivität der App weiter erhöhen sollen. So können Nutzer nun etwa angeben, unter welchen Symptomen sie leiden, wenn sie positiv auf Covid-19 getestet wurden und ihr Testergebnis auch in der App eingetragen haben.

Die hierbei gemachten Angaben bleiben auf dem Gerät und werden mit niemandem geteilt, fließen aber in den Algorithmus ein, der die Risikoermittlung steuert und die Benachrichtigungen anderer Nutzer in der Nähe auslöst. Rund 16 Millionen Nutzer hat die App aktuell in Deutschland, bei 53 Millionen Smartphones im Umlauf. Zwischen 40% und 60% der Nutzer, die positiv getestet werden, tragen ihr Testergebnis auch in der App ein.

Auch Nutzung im Ausland möglich

Zudem ist es nun möglich, die App auch im Ausland zu nutzen. Diese Funktion sollte eigentlich schon im Sommer zur Verfügung stehen und ihre Wirksamkeit jetzt ist wohl angesichts allerorts rückläufiger Reisetätigkeit für den Moment eher von nachranziger Bedeutung, umso mehr, als sie zunächst nur von theoretischem Nutzen ist. Zum Start sind nur wenige Länder wie Irland oder Italien bei dieser Unterstützung dabei, das soll bis Ende des Jahres auf 16 EU-Länder ausgedehnt werden.

Frankreich verfolgt hier einen anderen Ansatz und ist daher außen vor.

Die Neuerungen im Detail

Folgende Angaben machten die App-Entwickler zu den Neuerungen:

Diese App-Version unterstützt die länderübergreifende Risiko-Ermittlung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Zufalls-IDs sowie Positivkennungen im Falle eines positiven Corona-Tests mit den Corona-Apps der teilnehmenden Länder zu teilen. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie, wenn Sie die Corona-Warn-App nach dem Update starten. Darüber hinaus können Sie nun beim Hochladen eines positiven Testergebnisses angeben, wann Corona-Symptome wie Fieber und Husten bei Ihnen aufgetreten sind. Wenn Sie bei der Aktivierung der Risiko-Ermittlung eine Fehlermeldung erhalten, können Sie nun mit „Einstellungen“ direkt in die entsprechenden Einstellungen wechseln und die Ursache für die Meldung beheben. Verbesserungen in den Fehlermeldungen gibt es auch beim Hochladen der TANs sowie bei der Information über einen abgelaufenen QR-Code.

