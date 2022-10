Home Apps iWork mit Update: Pages, Numbers und Keynote erhalten neue Zusammenarbeits- und Dokumentbearbeitungsfunktionen

Apple hat heute ein Update für seine iWork-Suite an den Start gebracht. Pages, Numbers und Keynote erhalten eine Aktualisierung mit neuen Funktionen, die Teil von iOS 16 sind. Sie waren allerdings teilweise auch schon früher nutzbar.

Apple hat heute eine größere Aktualisierung für sein Officepaket iWork veröffentlicht. Die Anwendungen Pages, Numbers und Keynote erhielten neue Funktionen für iOS, die die Zusammenarbeit mit anderen Nutzern verbessern sollen – natürlich nur innerhalb der Apple-Welt.

Die Kollaboration mit anderen Teilnehmern, das gemeinsame Arbeiten mehrerer am selben Dokument, ist in iWork schon lange möglich, aber chronisch instabil. Aus diesem Grund wurde das gemeinsame Arbeiten etwa in dieser Redaktion auf SharePoint von Microsoft verlagert.

Diese Neuerungen bringt Pages für iOS

Apple notiert folgende Neuerungen bei Pages für iOS (Affiliate-Link), analog fallen sie auch bei Keynote und Numbers aus. Für macOS sind ebenfalls Updates mit den entsprechenden Neuerungen in iWork veröffentlicht worden.

• Eine komplett neue Aktivitätsansicht zeigt letzte Änderungen an gemeinsamen Dokumenten, einschließlich wann Personen beigetreten sind und Kommentare und Änderungen erstellt haben.

• Erhalte Benachrichtigungen, wenn andere Personen beitreten oder Änderungen an geteilten Dokumenten erstellen.

• Teile ein Dokument in „Nachrichten“, um die Zusammenarbeit mit deinen Teams sofort zu beginnen und Aktualisierungen direkt in der „Nachrichten“-Konversation zu sehen (erfordert iOS 16 oder iPadOS 16).

• Sende eine Nachricht oder beginne einen FaceTime-Anruf direkt aus einem gemeinsamen Dokument (erfordert iOS 16 oder iPadOS 16).

• Die neue Vorlage „Leeres Layout“ erleichtert es, neue Dokumente zu erstellen, die das freie Anordnen von Text und Grafiken ermöglichen.

• Mit iPadOS 16 kannst du noch produktiver auf dem iPad arbeiten.

– Füge schnell Objekte ein und lade deine Lieblingswerkzeuge mithilfe der anpassbaren Symbolleiste.

– Greife im neuen Menü „Dokumente“ auf gängige Aktionen wie Drucken, Umbenennen und viele andere zu.

– Arbeite übergreifend an mehreren Dokumenten und zeige deine Dokumente mit Stage Manager einfacher auf unterstützten iPad-Modellen an.

• Dank einer neuen Option kannst du den Hintergrund eines Bildes automatisch entfernen, um das Motiv im Bild freizustellen (erfordert iOS 16 oder iPadOS 16).

• Gestalte Diagramme mit zusätzlichen Steuerungen für Farben, Linien und Zahlenformate.

