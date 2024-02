Home iCloud / Services iTunes im Vorruhestand: Apple startet Medien-Apps für Windows offiziell

Die Apple Music- und Apple TV-Apps für Windows haben endlich ihre Testphase verlassen und wurden von Apple nun offiziell ins Rennen geschickt. Wie auch am Mac ist der Umstieg aber nicht so sauber, wie man sich wünschen könnte und iTunes darf auch nach wie vor nicht gelöscht werden.

iTunes unter Windows ist einen Schritt näher am verdienten Ruhestand: Apple hat nun die neuen, dedizierten Medien-Apps für Windows offiziell fertig gestellt.

Apple Music erhält damit eine eigene App, genauso wie Apple TV. Die Anwendungen gab es schon länger, jedoch nur als Beta.

Neu ist auch die Device Management-App, die der Geräteverwaltung dient, etwas, das am Mac im Finder erledigt werden kann.

Apple informiert in einem Supportdokument über den Umstieg. Die neuen Apps gibt es im Microsoft Store.

iTunes wird aber auch weiterhin gebraucht

Dennoch können Nutzer iTunes unter Windows nicht so einfach löschen, denn es verwaltet nach wie vor die Medienbibliotheken mit Musik und Podcasts. Für letztere gibt es auch keine eigene App, ebenso wenig wie für Hörbücher, weshalb iTunes weiterhin gebraucht wird. Die App hatte Nutzer unter Windows seit geraumer Zeit zunehmend frustriert, da Apple nur noch dann und wann die wichtigsten Sicherheitsupdates ausgeliefert hatte.

Am Mac wurde iTunes schon vor Jahren in Rente geschickt, dessen Nachfolge traten eigene Apps an, allerdings war auch hier der Neuanfang nicht vollkommen. Gerade Apple Music kann bis heute seine Webinhalte nicht ganz hinter sich lassen.

