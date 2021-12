Home Deals iTunes-Countdown Tag 1: Heute „Honest Thief“ für 3,99€ kaufen

iTunes-Countdown Tag 1: Heute „Honest Thief“ für 3,99€ kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. Dezember 2021 um 18:31 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Ihr habt heute alle schon das erste Türchen an eurem Adventskalender geöffnet? Dann dürft Ihr noch einmal ran, denn Apple startet via iTunes seinen 2021 Countdown. Den Anfang macht ein solider Actionthriller mit Liam Neeson in der Hauptrolle.

Erster Tag des 2021er Countdown

Tom, ein seit Jahren gesuchter Gentleman-Banktresorknacker, hat sich in die hübsche, ahnungslose Annie verliebt und beschlossen, seine kriminelle Karriere zu beenden. Als er sich der Polizei stellen will, wird er von zwei korrupten FBI-Agenten hintergangen, welche es auf seine unangetastete Millionen-Beute abgesehen haben und deshalb Tom den Mord an einem Kollegen in die Schuhe schieben. Da sinnt der Ex-Marine Tom auf Rache…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

