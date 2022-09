It’s Disney Day 2022: Thor 4 ist verfügbar und es gibt ein Sonderangebot

Ihr habt euch alle von der gestrigen Keynote erholt und wollt nun etwas abschalten. Da empfehlen wir einen Blick zu Disney+, denn heute beginnt der Disney Day 2022.

Der Disney Day ist kein Aktionstag, sondern eher ein Aktionszeitraum. Der läuft von heute bis einschließlich 20. September und bietet euch ein paar Specials an. Die Rabatte in den Themenparks und den Kreuzfahrten haken wir schnell ab, die sind eher uninteressant. Doch es gibt ein paar Highlights, heute kann der vierte Teil von Thor kostenfrei gestreamt werden, Apfelpage berichtete.

Einer der beliebtesten Animationsfilme war der Film Cars, auch dank seiner liebevoll gezeichneten Charaktere. Dafür wird es nun auch eine Serienadaption geben, mit Lightning McQueen in der Hauptrolle. Beschrieben wird die Serie wie folgt:

„Die Disney+ Original Serie begleitet Lightning McQueen (im Original gesprochen von Owen Wilson) und seinen besten Freund Hook (im Original gesprochen von Larry the Cable Guy) auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch die USA. Von Radiator Springs aus begeben sich die beiden auf eine Tour durchs ganze Land, um sich mit Hooks Schwester zu treffen. Auf dem Weg dorthin ist jeder Halt ein eigenes Abenteuer, mit skurrilen Attraktionen am Straßenrand und bunten neuen Charakteren. „Cars on the Road“ wird von Marc Sondheimer produziert. Regie bei den Episoden der Serie führen Steve Purcell (Episoden 1, 2, 8), Bobby Podesta (Episoden 5, 6, 9) und Brian Fee (Episoden 3, 4, 7). Der Komponist Jake Monaco schuf die Musik für alle neun Episoden.