Ist hier die Sonos Arc Ultra zu sehen?

Wie vernichtet man rund 50% des Unternehmenswerts? Richtig, indem man eine katastrophale App auf den Markt bringt und sich anschließend nur noch um den Launch neuer Produkte zu kümmern scheint. Das ist harsch formuliert, beschreibt die derzeitige Sachlage bei Sonos aber ziemlich treffend. Und es passt ins Bild, dass wieder einmal neue Produkte geleakt wurden, anstatt sich nachhaltig um die App-Probleme zu kümmern.

Sonos Arc Ultra

Die Sonos Arc wurde zusammen mit dem aktuellen Sub 3 2020 vorgestellt und soll in einer aktualisierten Version auf den Markt kommen, soweit die bekannten Gerüchte. Nun ist aber Pressematerial durchgesickert, welches die Optik der neuen Soundbar zeigen soll. Hier ist auf der Rückseite eine Art Leiste zu sehen, welche die neue Technik für einen noch immersiveren Sound beherbergen soll.

Angeblich soll hier das Know-How der übernommenen Firma Mayht zum Einsatz kommen. Darüber hinaus scheint es keine weiteren Änderungen zu geben, die Sonos Arc Ultra dürfte es wieder mit Schwarz und weiß in zwei Farben geben.

Sub 4 endlich mit mattem Finish

Auch der Subwoofer soll überarbeitet werden und in der vierten Generation über optimierte Tieftöner verfügen. Diese sollen Verzerrungen weiter minimieren und so de Klirrfaktor senken. Deutlich wichtiger dürfte dafür das matte Finish sein, die glänzende Oberfläche passt nicht mehr in das restliche Portfolio und war zudem sehr anfällig gegen Kratzer.

Beide Produkte haben sich verzögert, sollen wohgl aber im späten Herbst 2024 in den Handel gehen. Mit mindestens 999,00 Euro für die Arc Ultra bzw. 799,00 Euro für den Sub 4 wird es gewohnt hochpreisig bleiben. Ob neue Produkte Sonos-Kunden aber über das Desaster mit der App hinwegtäuschen können, bleibt indes fraglich.

