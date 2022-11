Home Daybreak Apple Ist Apples Datenschutz eine Lüge? | iPhone 15 wieder rund? | wer ist eigentlich Phil Schiller? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Es wird immer schlimmer: Apples iPhone sammelt offenbar nicht nur unverschämt viele persönliche Daten, diese werden auch mit dem Besitzer des iCloud-Accounts verknüpft. Hat Apple bei all seinen wohlklingenden Datenschutzversprechen schamlos gelogen? – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das hörte sich zuletzt gar nicht gut an: Sicherheitsforscher konnten zeigen, dass das iPhone eine Unmenge an Nutzungsdaten zum Verhalten von iPhone-Besitzern in Apple-Apps aufzeichnet und an Apple sendet, hier lest ihr dazu mehr. Das geschieht auch, wenn der Nutzer dem ausdrücklich widersprochen hat. Doch es wird noch schlimmer: Diese Datensammlung kann auch mit Namen verknüpft werden, etwas, von dem Apple in den diversen Versicherungen zum Datenschutz explizit erklärt, es sei unmöglich, hier die Infos. Eine Klage wegen Verstoßes gegen Datenschutzrecht in Kalifornien wurde schon eingereicht, weitere könnten folgen. Für Kunden bleibt ein schlechtes Gefühl.

Das iPhone 15 könnte runder sein

Spannend wäre eine Designänderung im iPhone 15: Nach kantigen Jahren sollen nun wieder rundere Formen Einzug halten. Auch das Titangehäuse erhielt neues Futter aus der Gerüchteküche, hier dazu mehr.

Phil Schiller, Phil… wer?

Interessant war gestern diese Meldung: Nicht so sehr interessant aufgrund ihres Inhalts, die Reaktionen aber durchaus. Während der Artikel bei uns kaum Kommentare sammelte, brach bei Facebook unter der Meldung umgehend eine Diskussion los, die haarsträubender nicht sein könnte.

Apple wird nun wohl doch keinen Speicher für das iPhone aus chinesischer Fertigung kaufen. Eine entsprechende Vorvereinbarung wurde durch amerikanische Sanktionen hinfällig: Stattdessen wird Samsung Speicher liefern, das ohnehin für Qualitätsprodukte in dem Bereich bekannt ist, hier die Infos.

Disney+ hat ein spezielles Weihnachtsprogramm.

Disney+ wird seine Kunden dieses Jahr mit einem speziellen Weihnachtsprogramm verwöhnen, zugleich kehrt ein altbekanntes Gesicht zu dem Vergnügungskonzern zurück, hier die Infos.

SwiftKey kommt zurück auf das iPhone.

Die Tastatur SwiftKey, seit Jahren im Besitz von Microsoft, ist unter Android beliebt und hat auch am iPhone viele Fans, wenngleich sie zuletzt weniger gut gepflegt wurde. Doch zwischenzeitlich verschwand sie von den Apple-Geräten, nun aber soll das Keyboard in den App Store zurückkehren, hier die Infos.

Wann kommen die iPhone-Chips aus Amerika?

Das dauert noch, heißt es einmütig unter Experten, dennoch: TSmC, der weltweit größte Halbleiterfertiger, baut nun noch eine weitere hoch moderne Fertigungsstätte im US-Staat Arizona, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch einen entspannten und hoffentlich unfallfreien Start in den Tag wünschen.

