Home iPhone Nach Sanktionen: Apple kauft iPhone-Speicher von Samsung

Nach Sanktionen: Apple kauft iPhone-Speicher von Samsung

Apple wird bei Speicherchips fürs iPhone doch auf Samsung setzen. Die Nutzung chinesischer Chips ist abgesagt, nachdem der designierte Zulieferer auf eine schwarze Liste für amerikanische Importbeschränkungen geraten ist.

Das iPhone wird auf absehbare Zeit wohl doch nicht mit Speicherchips aus China laufen. Apple wird vorerst keine NAND-Speichermodule von Yangtze Memory Technologies beziehen, das berichtet aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Ursprünglich hatte Apple geplant, ab 2023 128-lagigen 3D-NAND-Speicher für das iPhone von dem chinesischen Fertiger zu beziehen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Bis zu 40% des iPhone-Speichers wollte Apple von dem chinesischen Konzern kaufen.

iPhone-Speicher ab 2023 von Samsung

Allerdings ist Yangtze inzwischen auf eine schwarze Liste für Einfuhren der US-Regierung gesetzt worden. Diese hatte Unternehmen aus China zwei Monate Zeit gegeben, eine Reihe von Pflichtangaben zu ergänzen. Es wird erwartet, dass die entsprechenden Sanktionen ab Dezember in Kraft gesetzt werden. Es stehen noch 30 weitere chinesische Unternehmen auf dieser Liste.

Apple reagiert darauf, indem es Aufträge für den Bezug von NAND-Speicher an Samsung vergibt. Der südkoreanische Mischkonzern beliefert Apple bereits lange mit Speicher, die SSDs in MacBooks und iMacs stammen etwa häufig von Samsung. In China im Samsung-Werk in Xian soll in Zukunft Speicher für das iPhone gefertigt werden, von dort stammen aktuell rund 40% der Speicherproduktion von Samsung.

Es wird erwartet, dass Samsung aufgrund seiner strategischen Schlüsselposition in Bälde auch steigende Preise durchsetzen kann, die mittelfristig ganz sicher an den Endkunden überwälzt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!