SwiftKey bereitet Comeback im iOS App Store vor

Es war im Jahr 2014 mit der Einführung von iOS 8, als Apple ein Einsehen hatte und Drittanbieter-Tastaturen zuließ. Recht schnell kristallisierte sich SwiftKey als eine der besten Optionen heraus, bis Microsoft im Jahr 250 Millionen US-Dollar auf den Tisch legte. Seitdem ist es eine zwiegespaltene Beziehung, doch es gibt Hoffnung. SwiftKey wird nicht nur einfach wieder in den iOS App Store zurückkehren

SwiftKey vor Rückkehr

Ende September kündigte Swiftkey an, den Ableger für iOS und iPadOS vollständig einzustellen und die App aus dem iOS App Store zu entfernen. Doch die vergangenen Wochen gab es einiges an Feedback und dies scheint Microsoft zum Umdenken bewogen zu haben. So gab es einen interessanten Tweet am Wochenende, der von Vishnu Nath abgesetzt wurde:

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS! 🎉🎊🍾🥳 Stay tuned to what the team has in store for it! Link ➡️ https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ

Wie Microsoft gegenüber US-Medienvertretern wie The Verge angegeben hat, sei die Entscheidung, SwiftKey wieder in Apples App Store anzubieten, eine direkte Reaktion auf die Forderung der Community. So sei SwiftKey vor allem auf Basis des anhaltenden Kunden-Feedbacks wieder in den App Store eingestellt worden.

Es werden wieder Updates bereitgestellt

Noch wichtiger als das Comeback? Microsoft stellt Updates in Aussicht. Die sind dringend notwendig, krankt SwiftKey doch an einigen Bugs. Benutzt man mehrere Sprachen, kann man die Leertaste nicht mehr als Cursor verwenden. Außerdem hat die Qualität der Wortvorschläge massiv nachgelassen.

