Home iCloud / Services Disney+ kündigt spezielles Weihnachtsprogramm an + neuer (alter) CEO

Disney+ kündigt spezielles Weihnachtsprogramm an + neuer (alter) CEO

Kommendes Wochenende ist es endlich so weit, der erste Adventssonntag steht an. Damit wird offiziell die Adventszeit eingeläutet und Disney+ will euch mit einem entsprechenden Programm verwöhnen.

Feiertagsinhalte 2022

Die „Fröhliche Feiertage“-Sammlung wurde speziuell für die Adventszeit ankündigt, startet aber bereits in wenigen Tagen. Unter diesem Slogan hält man aus eine ausgewählte Sammlung von Klassikern und neuen Inhalten für die ganze Familien bereit:

Merry Marathons

Die Einskönigin – Völlig unverfroren (Teil 1 und 2)

Kevin – Allein zu Haus Pentalogie

Ice Age Reihe

Santa Pfote Trilogie

Santa Clause Trilogie

Kuschelige Klassiker

Die Gute Fee

LEGO Star Wars: Holiday

Marvel Studios Hawkeye

Noelle

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Tim Burton´s Nightmare Before Christmas

Must-Watch Ho Ho Ho-riginals

15.11.: Santa Clause – die Serie

18.11.: Best in Snow

18.11.: Verwünscht nochmal

20.11.: Elton John Live: Abschied von Dodgers Stadium

25.11.: Hip Hop Nutcracker

30.11.: Willow

02.12.: Gregs Tagebuch 2: Gibt´s Probleme

02.12.: Pentatonix: Around the World for the Holidays

09.12.: Idina Menzel: Which Way to the Stage

09.12.: Nachts im Museum: Kamrunrah kehrt zurück

14.12.: Das Vermächtnis von Montezuma (Das Spiel auf iOS war lange Zeit mein alltime-favourite)

28.12.: Encanto at the Hollywood Bowl

Saisonale Shorts

Mickey Maus: Donald, die Weihnachtsente

Die Eiskönigin – Olaf taut auf

Mickey und Pluto feiern Weihnachten

Eltern helfen – Bahn frei für Santa Clause

Weihnachtsfolgen

Black-ish: „Der Weihnachtsmann“ (S6 E10)

Glee: „Galaktische Weihnachten“ (S3 E9)

High School Musical: The Musical: The Series: „Silvester“ (S2 E1)

Raven blickt durch: „Wer hat Angst vorm Weihnachtsmann?“ (S1 E11)

Die Prouds: „Weihnchten mal Anders“ (S1 E11)

Hotel Zack & Cody: “ Weihnahcten im Tipton“ (S1 E21)

Bisheriger CEO gefeuert – Bog Iger kehrt zurück

Der langjährige CE Robert Iger trat im Jahr 2020 zurück und übergab den Staffelstab an Bob Chapek, der die Nachfolge unter denkbar ungünstigsten Voraussetzungen annehmen musste – es war das Jahr, in dem Corona die Welt heimsuchte. Dennoch schlug man sich achtbar, im Streaming konnte man kontinuierlich wachsen. Doch gestern wurde Chapek überraschend gefeuert, was ein Schock war. Die New York Times etwa schreibt, dass der Schritt die Kinnladen in Hollywood hat herunterfallen lassen. Denn der Aufsichtsrat hat Chapek völlig überraschend gefeuert und bekannt gegeben, dass Robert A. Iger mit sofortiger Wirkung zurückkehrt. Der 71-Jährige unterschrieb einen 2-Jahres-Vertrag und soll die defizitären Bereiche wieder sanieren.

Chapek selbst soll dem Verwaltungsrat durch eine Reihe von Fehltritten das Vertrauen der Anleger, der leitenden Disney-Führungskräfte die Entscheidung leicht gemacht haben, da so das Vertrauen verloren wurde.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!