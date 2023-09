Home Apple iPhones mit Jailbreak: Apple liefert wieder spezielle Hardware an Sicherheitsforscher

iPhones mit Jailbreak: Apple liefert wieder spezielle Hardware an Sicherheitsforscher

Apple vergibt wieder entsperrte iPhones an Sicherheitsforscher und Hochschulmitarbeiter. Auf diesen Geräten ist quasi ab Werk ein Jailbreak vorhanden und die Empfänger können modifizierte Fimrwareversionen aufspielen. Dies ist eine notwendige Arbeitsvoraussetzung für Sicherheitsforscher.

Apple wird wieder spezielle iPhones an ausgewählte Sicherheitsforscher vergeben. Diese sind entsperrt und können von den Empfängern nach Herzenslust bearbeitet werden. Der dafür nötige Root-Zugang ermöglicht es etwa auch, eigene Firmware-Modifikationen aufzuspielen und den NVRAM-Speicher zu manipulieren.

Auch soll es möglich sein, neue Sicherheitsmechanismen in iOS 17 wie Secure Page Table Monitor Trusted Execution Monitor anzugreifen und auf ihre Funktionalität zu prüfen.

Nicht die neueste Hardware für Berufshacker

Wie Apple weiter erklärt, wird man allerdings das iPhone 14 Pro den ausgewählten IT-Experten in der modifizierten Version zur Verfügung stellen. Die kommende iPhone 15-Generation, die den A17 enthält, soll den Forschern offenbar nicht überlassen werden.

Zudem ist unklar, ob Apple den Experten diesmal ausreichend Geräte zur Verfügung stellen wird. Mitarbeiter von Hochschulen bemängelten in der Vergangenheit häufig, dass Apple die Zahl der ausgegebenen Geräte unnötig klein gehalten habe. Es ist nicht bekannt, wie viele Geräte Apple in der kommenden Runde an die Bewerber verteilen wird.

Apple wurde auch lange dafür kritisiert, den Entdeckern kritischer Bus zu wenig zu zahlen. Daran hat man in der Vergangenheit aber geschraubt. Im Schnitt habe Apple rund 18.000 Dollar an die Entdecker von Schwachstellen gezahlt, in der Spitze flossen rund 500.000 Dollar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!