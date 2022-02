Home Featured iPhone wasserdicht oder nicht? Richterin weist Klage gegen Apple ab

Ist das iPhone wasserdicht? Apple behauptet das seit Jahren und steht dafür auch regelmäßig in der Kritik. Nun hat ein US-Bundesgericht allerdings eine Klage abgewiesen, in der Apple vorgeworfen wurde, die Kunden vorsätzlich über die Wasserbeständigkeit des iPhones getäuscht zu haben.

Apple wirbt schon seit Jahren relativ unzweideutig damit, dass das iPhone wasserdicht ist. Tatsächlich werden iPhones bereits seit geraumer Zeit mit diversen IP-Schutzklassen zertifiziert, die verraten sollen, wie lange sie im Wasser überleben. Diese Schutzstufen wurden im Laufe der Jahre erhöht, doch stets stand der Vorwurf im Raum, dass die Wasserfestigkeit des iPhones vor allem ein Marketingversprechen sei.

Ein US-Gericht wollte sich diesem Vorwurf aber nun nicht anschließen, geklagt hatten zwei Nutzer aus New York und einer aus South Carolina vor einem US-Gericht für das südliche New York.

Apple hat die Konsumenten nicht getäuscht

Die zuständige US-Bezirksrichterin Denise Cote hat nun die Sammelklage gegen Apple abgewiesen. Diese hatte Apple vorgeworfen, unter dem Versprechen der Wasserdichtigkeit den doppelten Preis für das iPhone aufgerufen zu haben. Tatsächlich konnten die Kläger keine schlagenden Beweise dafür vorlegen, dass ihre Geräte durch eindringendes Wasser beschädigt wurden. Auch konnten sie nicht beweisen, dass Apple das Versprechen eines wasserdichten iPhones mit dem Ziel der Gewinnmaximierung gegeben habe.

Zudem konnte die Richterin keinen überzeugenden Beweis dafür erkennen, dass die Kläger durch irreführende Aussagen zu einem Kauf motiviert worden waren. Ihnen steht allerdings das Rechtsmittel der Berufung zur Verfügung.

Eine andere Einlassung der Richterin ist in diesem Zusammenhang allerdings von Interesse: Sie erkannte durchaus an, dass Apples Ausführungen zur Wasserbeständigkeit des iPhones irreführend sein können, zitiert die Agentur Reuters aus dem Urteil. Tatsächlich lehnt Apple Garantieansprüche durch Wasserschäden auch nach wie vor zumeist ab, was eine ganz eigene Sprache hinsichtlich der versprochenen Wasserdichtigkeit spricht.

