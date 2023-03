Home Daybreak Apple iPhone verkäufe dominieren | Apple Watch-Frühlingsarmbänder | Satellitennotruf bald in weiteren Ländern – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über die Dominanz der iPhone-Verkäufe, es gibt neues Frühlingszubehör für die Watch und AirTags und der Satellitennotruf kommt in weitere Länder. Das und mehr gleich hier.

iPhone an der Spitze

Das iPhone führt aktuell in den wichtigen Märkten die Spitze der Verkaufscharts an und das mit großem Abstand. In den Top 10 der meistverkauften Smartphone-Modelle 2022 befanden sich ganze 8 iPhones, davon 3 an den ersten Plätzen. Überraschend auf einem 6. Platz: Das iPhone 12 von 2020.

Apple Watch-Armbänder, iPhone Hüllen und AirTag-Anhänger in Frühlingsfarben

Nach dem gelben iPhone 14 sind auch neue Armbänder für die Watch und Anhänger für die AirTags erschienen. Während man für die AirTags allerdings ausschließlich eine Hermès-Kollektion erhält, Preis 359,00 Euro, wird es bei den Armbändern schon preisgünstiger. Insgesamt gibt es 3 helle Frühlingsfarben für das Sportarmband und 4 für das Sportloopband. Für das iPhone 14 / Pro gibt es insgesamt 4 neue Schutzhüllen aus Silikon.

Satellitennotruf bald in Österreich und anderen Ländern

Die Notruffunktion per Satellit startet bald auch bei unseren Nachbarn in Österreich. Ebenfalls dürfen sich auch Belgien, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Portugal über das neue Feature freuen. Der Start soll noch in diesem Monat stattfinden. Aktuell ist die Funktion kostenlos für die nächsten 2 Jahre, was das ganze im Anschluss kosten soll ist noch nicht bekannt.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen ruhigen und angenehmen Donnerstag.

