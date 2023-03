Home Gerüchte iPhone 15 Pro: Besserer LIDAR-Scanner von Sony wird wahrscheinlicher

Die Pro-Modelle des iPhone 15 dürften mit einem besseren LIDAR-Scanner aufwarten, entsprechende Prognosen verdichten sich weiter. Dieser soll weniger Strom benötigen. Apple wendet sich womöglich einem neuen Fertiger zu.

Apple wird im iPhone 15 Pro wohl einen verbesserten LIDAr-Scanner zum Einsatz bringen, entsprechende Prognosen hatte es schon zuvor gegeben. In diesem Zusammenhang wurde auch vermutet, das neue Modul könnte mit einer besseren Energieeffizienz punkten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

DerLIDAr-Scanner wird von der Kamera-App beim Aufnehmen von Fotos und Videos genutzt, er kommt auch Inder Maßband-App und anderen Dritt-Apps zum Einsatz. Mit seiner Hilfe können Abstände präziser gemessen und Tiefeninformationen aufbereitet werden. Apple wird im iPhone 15 Pro angeblich auf einen LIDAr-Scanner setzen, der zu großen Teilen oder vollständig von Sony gefertigt wird, sagen die beiden Barclays-Analysten Blayne Curtis und Tom O’Malley in einer aktuellen Notiz für Investoren.

Bisherige Fertiger verlieren Aufträge

Schon zuvor hatte sich angedeutet, dass ein Wechsel zu Sony als Lieferant des LIDAr-Scanners geplant sein könnte. Sony liefert schon lange Kamera-Komponenten für das iPhone und zählt zu Apples ältesten Partnern, konnte in dieser Zeit auch stets mit Zuverlässigkeit und Qualität in Cupertino punkten.

Die bisherigen Fertiger der Komponenten des LIDAr-Scanners im iPhone werden wohl Aufträge verlieren, was sich negativ auf deren Bilanzen auswirken wird. Der LIDAR-Scanner ist seit dem iPhone 12 Pro im iPhone zu finden.

Das iPhone 15 wird wohl abermals in vier Versionen auf den Markt kommen, die im Herbst erwartet werden. Es dürfte auch über einen USB-C-Port sowie in der Pro-Version womöglich über ein Titangehäuse verfügen.

