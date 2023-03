Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer zum Film „Ghosted“ mit Ana De Armas und Chris Evans und kündigt Starttermin an

Apple TV+ zeigt Trailer zum Film „Ghosted“ mit Ana De Armas und Chris Evans und kündigt Starttermin an

Apple TV+ ist hauptsächlich dank seiner zahlreichen hochwertig produzierten Serien zu einer tollen Alternative geworden. Bei den Filmen gibt es zwar einige Highlights, doch flotte Unterhaltung ist noch nicht vorhanden. Der Film „Ghosted“ soll das ändern und der nun veröffentlichte Trailer macht Lust auf den Film.

Trailer veröffentlicht

In der romantischen Actionkomödie spielen Ana De Armas als Sadie und Chris Evans als Cole die beiden Hauptrollen. Cole trifft Sadie und beide verbringen eine stürmische Nacht miteinander. Für ihn ist es die Liebe seines Lebens, doch Sadie ignoriert jede seiner Nachrichten und scheint ihn zu ghosten. Durch einen Zufall findet Cole heraus, dass sich Sadie in London befindet und macht sich auf den Weg. Kurz nach seiner Ankunft wird er jedoch entführt und gefoltert – man hält ihn nämlich für den beruflichen Partner von Sadie, die CIA-Agentin ist. Sie rettet ihm das Leben und muss notgedrungen ihre Mission mit Cole im Schlepptau erledigen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Für den Film konnte sich der Regisseur Dexter Fletcher weitere nahmhaftze Schauspieler sichern. In weiteren Rollen werden Adrian Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson und Tate Donovan zu sehen sein.

Debütiert am 22. April 2023

Der Film wird gegen Ende April auf Apple TV+ erscheinen. Konkret ist der 22. April 2023 als Starttermin vorgesehen. Dann lässt sich der Film weltweit streamen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!