Apple veröffentlicht iOS 16.4 und iPadOS 16.4 Public Beta 3

Apple hat heute Abend auch die dritte Beta von iOS 16.4 und iPadOS 16.4 für die freiwilligen Tester veröffentlicht. Diese Testversion folgt einen Tag auf die Verteilung der dritten Beta an die registrierten Entwickler. Wie läuft die neue Beta bis jetzt auf euren Geräten?

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist nach einer einmaligen Registrierung mit der eigenen Apple-ID kostenlos möglich.

Einige Neuerungen in iOS 16.4

Apple wird mit iOS 16.4 einiges ändern. Dazu zählt etwa, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, die Developer-Betas per Beta-Profil zu laden. Auch kommt die neue Home-Architektur zurück.

Darüber hinaus fanden sich neue Hinweise auf die Einführung von Apple Music Classical, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Auch kommen Web Push-Nachrichten für Web-Apps in Safari und einige neue Emojis.

iOS 16.4 und iPadOS 16.4 wird in einigen Wochen als finaler Download für alle Nutzer erwartet. Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten?

