iPhone mit Satelliteninternet? Apple hat hochfliegende Pläne

Apple möchte in einigen Jahren Daten von Satelliten direkt ans iPhone senden. Mit diesem Plan steht das Unternehmen nicht allein. Aktuell arbeiten gleich mehrere Konsortien daran, große Satellitenflotten für eine weltweite Internetnutzung zu errichten. Kritiker befürchten eine Explosion von Weltraumschrott und Beeinträchtigungen für die kommerzielle Raumfahrt und Wissenschaft.

Apple arbeitet daran, das iPhone mit einer Satellitenverbindung auszustatten, das berichtet heute der Wirtschaftsdienst Bloomberg. Danach heuert das Unternehmen zurzeit vermehrt Hard- und Softwareingenieure und Luft- und Raumfahrtexperten an, die an dem neuen Projekt arbeiten sollen, aber dies ist ein Langzeitplan: Innerhalb von fünf Jahren wäre eine marktreife Lösung denkbar, heißt es. Zudem fehle es dem Apple-Vorhaben noch an einer konkreten Zielsetzung. Schon 2017 hatte Apple erstes Interesse an einem Sät-iPhone gezeigt und hierzu mit dem Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing Gespräche geführt.

Satelliteninternet für die Welt ist teuer und birgt viele Risiken

Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das über Satellitennutzung vom Smartphone aus nachdenkt. Aktuell findet ein regelrechtes Wettrennen am Himmel statt: Mehrere Konsortien sind mit dem Plan angetreten, eine weltweite Internetversorgung per Satellit zu realisieren. Hierfür werden aber hunderte, in einigen Planungen sogar tausende Satelliten benötigt, die in niedrigen Umlaufbahnen um die Erde kreisen. Das Projekt Oneweb etwa, das unter anderem vom japanischen Softbank-Konzern finanziert wird, plant mit 600 Satelliten und möchte Anfang des nächsten Jahrzehnts erste Dienste anbieten. Das vom Tesla-Gründer Elon Musk und seinem Raumfahrtkonzern SpaceX geplante System Starlink soll gar mehr als 10.000 Satelliten nutzen und die ersten sind bereits im Testbetrieb. Kritiker sehen den zunehmenden Verkehr im Orbit skeptisch. Durch eine solche Flut kleiner, kurzlebiger und niedrig fliegender Satelliten drohe eine Explosion an Weltraumtrümmern, die andere kommerzielle Satelliten beschädige.

Wissenschaftler befürchten zudem, die Internetsatelliten könnten mit ihren Funkverbindungen wissenschaftliche Aktivitäten von der Erde aus stören. Davon abgesehen ist es noch völlig offen, wann ein erstes Netzwerk dieser Art tatsächlich in den Regelbetrieb gehen kann, denn deren Errichtung ist auch für Tech-Giganten und Konzernzusammenschlüsse eine immense technische und finanzielle Herausforderung.

