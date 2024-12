Home Gerüchte iPhone Fold: Analyst sieht Start 2026

iPhone Fold: Analyst sieht Start 2026

Schon lange wird Apple die Arbeit an einem faltbaren iPhone nachgesagt. Verlässliche Aussagen zu einem iPhone Fold gibt es aber nicht. Ein meist richtig liegender Analyst rechnet nun mit einem Marktstart in weniger als zwei Jahren.

2026 soll Apple sein klappbares iPhone auf den Markt bringen und in einem stagnierendem Umfeld für neuen Schwung sorgen. Davon geht Ross Young von DSCC in einem neuen Bericht aus. Aktuell gebe es kaum Bewegung auf dem Markt für faltbare Smartphones, was sich in der zweiten Jahreshälfte 2026 dank Apple ändern soll.

iPhone Fold soll Bewegung in Markt für Klapp-Handys bringen

Aufgrund seines Premium-Images und seiner „dominanten Position bei Flaggschiff-Smartphones“ könnte Apple mit seinem Klapp-Gerät für ein Wachstum von 30 Prozent im Debütjahr sorgen. 2027 und 2028 soll das Modell die Absätze um jeweils 20 Prozent anheben.

Die Einschätzung deckt sich mit älteren Meldungen, die ebenfalls von einem Start 2026 ausgehen. Neben dem iPhone 18 könnte Apple in weniger als zwei Jahren also tatsächlich ein iPhone Fold präsentieren. Habt ihr Interesse an diesem – zumindest für Apple – neuen Formfaktor? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.