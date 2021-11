Home Apple iPhone, Apple Watch und Mac Pro aus Glas: Apple reicht spannende Patente ein

Die Idee eines iPhones, das ausschließlich aus Glas besteht, steht schon lange im Raum. Nun wurden solche Designs für das iPhone, die Apple Watch und den Mac Pro patentiert.

In der Patentbeschreibung für das iPhone ist die Rede von einem Gerät, das auf allen sechs Seiten aus Glas besteht und mit einem Touchscreen ausgestattet ist. Passend dazu reichte Apple auch einen Entwurf für eine Displaykomponente mit sechs verschiedenen Regionen ein. Es ist aber anzunehmen, dass zumindest die Seiten eines solchen Gerätes blank sein oder zumindest nur minimale Informationen zeigen werden.

Auf einer dazugehörigen Zeichnung ist gut zu erkennen, wie man sich das in etwa vorstellen kann. Auf der Front haben wir dabei das gewöhnliche Display, wobei Inhalte aufgrund der neuen Displaykomponente auch auf der Rückseite erscheinen können. Ein weiteres spannendes Detail ist, dass die Rede von „verformbaren Seiten bei Krafteinwirkungen“ ist. Das lässt vermuten, dass sich das patentierte Gerät in irgendeiner Weise falten lässt.

Auch einen Entwurf für ein Mac-Pro-Gehäuse und eine Apple Watch eingereicht

Nicht nur ein zukünftiges Modell des Apple-Telefons wurde beim US-amerikanischen Patentamt eingereicht, mit dabei sind auch Zeichnungen eines Gehäuses für den Mac Pro und einer Apple Watch. Auch bei ersterem wird Glas als Material angeführt, was nahelegt, dass es sich um ein durchsichtiges Gehäuse handeln soll.

Auch die Apple Watch soll durchwegs aus Glas bestehen, was auch hier einen kleinen Einblick in das Innenleben gewähren könnte. Zudem ist das Gehäuse auf der Zeichnung keinesfalls so rund wie das der Apple Watch Series 7 – vielleicht wurde es schon von dem Redesign, das wir eigentlich in diesem Jahr erwarteten, inspiriert.

Mit Vorsicht zu genießen

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass es sich hier eben um Patente handelt und diese Dinge wahrscheinlich noch lange nicht marktreif sind. Dennoch ist es spannend, einen Blick auf Apples Prototypen zu werfen.

