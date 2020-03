Shot on iPhone: Gespenstisch verlassenes New York in Zeiten der Corona-Krise

Der YouTube-Kanal Wilton NYC hat mit seinem iPhone 11 faszinierende Aufnahmen aus dem zu normalen Zeiten pulsierenden Big Apple aufgezeichnet. Jetzt in der Coronakrise ist der Times Square in New York City leer und es sind kaum Menschen unterwegs.

Faszinierend und gespenstisch zugleich

Die Aufnahmen in “Empty Time Square NewYork – Shot on iPhone 11” des ansonsten stets überlaufenen Times Square in New York City sind faszinierend und gespenstisch zugleich.

Das iPhone 11 hat die Szenerie im Zusammenspiel mit einer DJI Osmo Kamera eingefangen. Wir sehen einen Mann in einer schwarzen Jacke durch die Metropole gehen, was ein wenig an die Szenen aus der Dystopie “I Am Legend” mit Will Smith erinnert.

Untermalt von atmosphärischen Klängen sehen wir die glitzernde Welt New Yorks mit ihren berühmten Leuchtwänden, der Central Station, Zebrastreifen und leergefegten Straßen. Auf seinem Spaziergang durch die Stadt sieht er nur ein paar wenige Menschen und Autos. Die Geschäfte, Kinos, Bars und Discotheken sind geschlossen, was dem Schutz der rund 8,7 Millionen Bewohner der Finanzmetropole dient. New York wurde entsetzlich hart von der Corona-Pandemie getroffen, die Stadt zählt viele tausend Infizierte und über tausend Opfer.

Beeindruckender Zoomeffekt

In der einsamen U-Bahnstation gewinnt das 0:44 Minuten kurze Video durch den Zoomeffekt der Vierfach-Kamera des iPhone eine eindrucksvolle Tiefe, wie wir sie bisher nur von teuren Hollywoodproduktionen kannten.

Die Kameraschwenks vermitteln Bewegung und nehmen uns mit in eine Welt, die bis vor wenigen Wochen noch unmöglich schien. Die Coronakrise hat die Städte in Stillstand versetzt, dort wo einst Millionen Menschen unterwegs waren und ihrem Tagwerk nachgingen, herrscht jetzt eine “schwebende” Stille.

