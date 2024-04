Home Gerüchte iPhone 16 Pro: Mehr Speicher für die Startkonfiguration?

Das iPhone 16 Pro soll mit mehr Speicher in der Startkonfiguration kommen, damit würde die Lücke zum Pro Max-Modell geschossen. Was an dem Gerücht dran ist, ist schwer zu sagen, die Quelle hat keine Erfolgshistorie und Spekulationen über den Speicherplatz im iPhone waren in der Vergangenheit oft nicht zutreffend. Wie viel Speicher benötigt ihr im iPhone?

Apple könnte im iPhone 16 Pro den Speicherplatz in der Einstiegskonfiguration erhöhen. Derzeit kommt das iPhone 15 mit 6,1 Zoll großem Bildschirm mit mindestens 128 GB internem Speicher, im iPhone 15 Pro Max hingegen stecken von Anfang an wenigstens 256 GB Speicher.

Verdoppelt Apple den Speicher im iPhone 16 Pro?

Nun behauptet eine Quelle, Apple werde auch das iPhone 16 Pro in der kleinen Version mit wenigstens 256 GB Speicher ausstatten, es gäbe damit für beide Modelle nur die drei Optionen 256 GB, 512 GB und ein TB Speicher.

Wie wahrscheinlich dieser Schritt ist, lässt sich schwer abschätzen. Einerseits wäre es plausibel, diese Angleichung vorzunehmen, doch Apple hat den Speicher der Einstiegsmodelle in der Vergangenheit stets eher klein gehalten und damit die Verkaufszahlen zusätzlich angetrieben.

In den letzten Jahren hatte es immer wieder Spekulationen über größeren Speicher gegeben, selten trafen sie zu. So wollten Quellen im Vorfeld eines neuen iPhones häufiger wissen, dass erstmals auch bis zu zwei TB Speicher erhältlich sein würden, was bislang nie eintrat.

Das iPhone 16-Lineup wird im Herbst erwartet, Apple wird wohl wieder vier neue Modelle vorstellen. Wie viel Speicher benötigt ihr für eure Apps und Dateien? Schreibt eure Gedanken zur Speichergröße in die Kommentare.

