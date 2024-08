Home iPhone iPhone 16: Apple rechnet mit zwei Drittel Pro-Käufern

Wenn das iPhone 16 in wenigen Wochen startet, werden die verkauften Geräte mehrheitlich teure Pro-Modelle sein, davon ist Apple überzeugt. Man erkennt diese Erwartung an den platzierten Bestellungen für Komponenten, die Prognose dürfte nicht zu abwegig sein. In der jüngeren Vergangenheit ist der Anteil der Pro-Modelle am iPhone-Mix immer weiter gestiegen.

Nicht mehr lange, bis Apple seine neuen iPhone-Modelle vorstellt. Das iPhone 16-Lineup wird in der ersten Septemberhälfte erwartet, ein wahrscheinlicher Termin ist der 10. September. Wenn die neuen Geräte in den Verkauf gehen, rechnet Apple damit, dass die Käufer mehrheitlich zu einem der beiden erwarteten Pro-Modellen greifen werden, das zeigen Einblicke in Apples Bestellungen an seine Zulieferer, über die südkoreanische Medien berichten. Damit würde sich ein seit Jahren bestehender Trend verfestigen.

Zwei Drittel der Kunden könnten Pro-Modelle kaufen

Apple scheint davon überzeugt zu sein, dass zwei von drei Käufer der neuen iPhone 16-Reihe zu einem der beiden Pro-Modelle greifen werden. Diese Erkenntnis lässt sich anhand der Bestellungen des Periskop-Objektivs der Tele-Kamera ableiten. Diese wird exklusiv von LG Innotech gefertigt. Apple wird die verbesserte Tele-Kamera mit dem optischen Fünffachzoom dieses Jahr wohl auch in das kleinere Pro-Modell bringen, nachdem sie zunächst nur im großen und teuersten Pro Max-Modell des iPhone 15-Lineups eingeführt wurde.

Diese Erweiterung der Kamerafähigkeiten auf das kleinere Pro-Modell wird die Verkäufe der Pro-Versionen pushen, so offenbar Apples Kalkül.

LG Innotech soll rund 70% der iPhone 16-Modelle abdecken, die Apple dieses Jahr zu verkaufen beabsichtigt, rund 90,1 Millionen Einheiten plant Apple bis Ende des Jahres abzusetzen. Auf das iPhone 16 Pro sollen rund 30% der georderten Geräte entfallen, das iPhone 16 Pro Max soll sogar 37% der verkauften Geräte ausmachen. Auf das neue Plus-Modell werden indes wohl keine 6% der bestellten Geräte entfallen.

