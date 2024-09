Home Apple iPhone 16, AirPods, Apple Watch: Alle Preise und Verfügbarkeiten

iPhone 16, AirPods, Apple Watch: Alle Preise und Verfügbarkeiten

Das war sie, die Apple Keynote 2024. Hier alle Preise der neuen Produkte in der Übersicht:

AirPods Max

Nicht viel Neues bei den AirPods Max, außer den Farben und einem USB-C-Anschluss. Dafür blieb der Preis mit 579 Euro gleich. Sie sind jetzt vorbestellbar und erhältlich ab 20.09.2024.

AirPods 4

Die „normalen“ AirPods gibt es erstmals in zwei Varianten: Mit und ohne Geräuschunterdrückung. Die AirPods 4 mit ANC sind für 199 Euro erhältlich, die ohne kosten 50 Euro weniger, also 149 Euro. Sie sind erhältlich ab 20.09.

AirPods Pro 2

Das vielleicht innovativste Produkt bei den Kopfhörern sind die AirPods Pro 2, die zwar keine Neuauflage erhalten, dafür eine Menge an Gesundheits-Features für das Hören per Update bekommen werden. Sie sind unverändert für 279 Euro zu haben.

iPhone 16

Das iPhone 16 kommt in fünf Farben und kostet mit 128 GB (die Start-Variante) 949 Euro. Für 256 GB werden 1079 Euro fällig und für das Maximum mit 512 GB sind es 1329 Euro. Es kann am 13.09. vorbestellt werden.

iPhone 16 Plus

Auch das größere iPhone 16 Plus kommt in fünf Farben und mit der gleichen Speicherausstattung in 128 GB (1099 Euro), 256 GB (1229 Euro) und 512 GB (1479 Euro.) Auch das Plus kann am 13.09. vorbestellt werden.

iPhone 16 Pro

Das Top-Modell 16 Pro gibt es in vier Farben, darunter das neue „Titan Wüstensand“. Es kostet in der kleinsten Speicherausstattung (128 GB) 1199 Euro und steigt dann weiter: 256 GB für 1329 Euro, 512 GB für 1579 Euro und 1 TB für 1829 Euro. Alle iPhone-Modelle, also auch das Pro, können am 13.09. vorbestellt werden.

iPhone 16 Pro Max

Das große iPhone 16 Pro mit „Max“ im Namen startet bei 1449 Euro, allerdings ist hier die kleinste Speichergröße 256 GB. Danach kosten 513 GB 1699 Euro und bei 1 TB ist Apple noch knapp unter 2000 Euro geblieben, genau 1949 Euro. Auch hier: Vorbestellung am 13.09.2024.

Apple Watch 10

Die Apple Watch ist weiterhin in Aluminium erhältlich und mit dem neuen Lieblingswerkstoff von Apple, in Titan. Beide Materialien gibt es in drei Farben, die sich aber etwas unterscheiden: Aluminium in Silber, Roségold und Schwarz, Titan in „Natur“, Gold und „Schiefer“.

Die Aluminium-Variante kostet mit 42 mm 449 Euro, die größere (46 mm) ist für 479 Euro zu haben. Dann aber nur mit GPS. Die Mobilfunk-Varianten sind 120 Euro teurer, also 449 569 Euro für die 42mm-Größe und 599 Euro für die 46 mm.

In Titan ist die Apple Watch 10 ab 799 Euro erhältlich (42 mm). Die größere Uhr in 46 mm kostet 849 Euro. Hier ist aber immer GPS + Cellular eingebaut, d.h. die Titan-Apple-Watch ist immer mit Mobilfunk ausgestattet, so wie die Apple Watch Ultra.

Die Apple Watch 10 kann sofort vorbestellt werden und wird ab 20.09. ausgeliefert.

Apple Watch Ultra 2

Wie bei den AirPods Max hat Apple der Ultra 2 nur eine neue Farbe spendiert, ein sehr chices Schwarz. Sie kostet weiterhin 899 Euro und ist nur in dieser einen Variante (GPS+Cellular in Titan) erhältlich. Auch die Apple Watch Ultra 2 ist ab sofort vorstellbar und ist ab 20.09. an Handgelenken zu sehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.