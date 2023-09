Home iPhone iPhone 15 Wallpaper zum Download

Es ist jedes Jahr das gleiche: Ein neues iPhone bedeutet auch neue Wallpaper. Am Dienstag hat Apple das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro vorgestellt. Zum ersten Mal haben alle neuen iPhones die Dynamic Island, zum ersten Mal gibt es USB-C im iPhone. Ebenfalls neu sind die Wallpaper, die 9to5Mac jetzt zur Verfügung stellt.

Das iPhone 15 gibt es in fünf verschiedenen Farben. Neben einem unauffälligen Schwarz hat sich Apple dieses Jahr für blasse Töne der Farben Blau, Grün, Pink und Gelb entschieden. Das iPhone 15 Pro, welches erstmals ein Titan-Finish bekommt, ist in verschiedenen Tönen den Materials zu haben. Dazu gehört „Titan Natur“, „Titan Blau“, „Titan Weiß“ und „Titan Schwarz“.

iPhone 15 und 15 Pro: Die passenden Wallpaper jetzt downloaden

Dazu passen gibt es zu jeder Farbe ein entsprechendes Hintergrundbild. Das Wallpaper des normalen iPhone 15 und des iPhone 15 Plus besteht aus drei übereinanderliegenden Blasen in der Gerätefarbe.

Das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max hingegen greift das Design aus der Keynote-Einladung auf. Nicht nur die Rückseite und der Rahmen aus Titan wirken typisch „sandig“, auch das Hintergrundbild kommt in diesem Style. In der entsprechenden Farbe ist darauf eine geschwungene Linie zu erkennen, die etwa an eine Sanddüne erinnert.

Alle Hintergrundbilder findet ihr hier im Artikel von 9to5mac ganz unten.

Wer nicht auf die neuen iPhones warten will oder sein jetziges iPhone mit den neuen Hintergrundbildern ausstatten möchte, kann sich die Bilder also schon jetzt herunterladen. Einmal in der Foto-App gespeichert, könnt ihr die Bilder als Hintergrundbild über das Teilen-Menü einstellen.

