Home iPhone iPhone 15-Verkäufe: Pro Max größter Wachstumstreiber, Ausblick dennoch verhalten

iPhone 15-Verkäufe: Pro Max größter Wachstumstreiber, Ausblick dennoch verhalten

Das iPhone 15 Pro Max wird der Wachstumstreiber der Verkäufe in diesem Herbst, prognostizieren Beobachter. Insgesamt werden die Verkäufe auf einem ähnlichen Niveau wie 2022 erwartet, damals wurden allerdings viele Bestellungen erst im neuen Jahr ausgeliefert.

Apple dürfte keine Schwierigkeiten haben, seine neuen iPhones an den Mann zu bringen. Das Unternehmen wird wohl ähnlich viele Einheiten verkaufen, wie 2022, schätzt der zumeist gut unterrichtete Beobachter Ming-Chi Kuo. Er schreibt in einer aktuellen Prognose, er rechne nach wie vor mit rund 80 Millionen ausgelieferten Modellen in diesem Jahr, etwas mehr als die 76 Millionen im Vorjahr verkauften Einheiten.

Der Herbst 2022 war für Apple nicht optimal verlaufen, weil Apple auf Lieferungen von Foxconn verzichten musste.

iPhone 15 Pro Max treibt Verkäufe

Einen besonders großen Anteil an den Verkäufen wird das iPhone 15 Pro Max haben, so Ming-Chi Kuo. Er erwarte 35 Millionen verkaufte iPhone 15 Pro Max-Einheiten im Herbst. Im Vorjahr hatte Apple 28 Millionen Einheiten des Vorgängers verkauft.

Apple hatte erhebliche Schwierigkeiten, die benötigten Mengen des iPhone 15 Pro Max zu bekommen, was vor allem auf eine Knappheit bei den Kamerakomponenten zurückzuführen ist, die von Sony bezogen werden.

Unerwartet stark ist wohl auch die Nachfrage nach dem iPhone 15 Plus. Hier habe Apple wohl zunächst weniger Modelle bestellt, als nun nachgefragt werden, vermutlich in Erinnerung der sehr schlecht gelaufenen Verkäufe des Vorjahresmodells.

Insgesamt fällt die Prognose des Analysten aber eher verhalten aus: Apple könne zwar die Verkäufe stabil halten, das sei jedoch mit Blick auf die Wachstumserwartung keine so gute Perspektive. Apple wäre gut beraten, die Preise zu senken, sonst drohten Produktionskürzungen, so der Experte. Mit sinkenden Preisen ist indes nicht zu rechnen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!