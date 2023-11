Home iPhone iPhone 15: Über 50% schnellere 5G-Downloads als beim iPhone 14



Das iPhone 15 ist im 5G-Netz substanziell schneller als der Vorgänger, das zeigen aktuelle Speedtests. Besonders deutlich heben sich die Basismodelle ab. Apple setzt im iPhone 15 auf den X70-Chip von Qualcomm.

Apples iPhone 15 kommt im 5G-Netz auf deutlich höhere Downloadgeschwindigkeiten als sein Vorgänger, das hatten frühe Tests bereits angedeutet und nun bestätigt sich der Eindruck auch im Langzeitbild. Dabei ist der Zuwachs besonders bei den Basismodellen deutlich zu sehen.

Über 50% höhere Downloadgeschwindigkeiten

Das iPhone 15 Plus sticht hier besonders hervor: Im Vergleich zu seinem Vorgänger kommt es auf eine um 54% höhere Downloadgeschwindigkeit, das zeigt der Speedtest-Experte von Ookla. Beim iPhone 15 sind es immerhin noch 45% mehr.

Das iPhone 15 Pro / Pro Max beschleunigt den Download im Vergleich zum direkten Vorgänger immerhin noch um 25% respektive 27%. In der Spitze kommen die iPhone 15-Modelle jetzt auf Downloadraten von 285 Mbit/s, gemessen mit einem iPhone 15 Pro Max. Das Standard-iPhone 15 kommt immerhin noch auf 249 Mbit/s.

Diese Daten beschreiben die Situation in den USA, daneben hat sich die Downloadrate auch in Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Indien, Südkorea, Spanien, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verbessert – nicht in Deutschland, da das Modem die von den Netzen hier häufig genutzten Frequenzkonstellationen für Carrier-Agregation nicht unterstützen, daran hat Apple nichts geändert.

Das im iPhone 15 genutzte Modem ist der X70-Chip von Qualcomm, der nicht mehr ganz taufrisch ist, das nächste Jahr wird wohl der dann ebenfalls nicht mehr ganz frische X75 eingesetzt werden. Bis Apples eigene Modems den Job übernehmen, werden noch Jahre vergehen.

