iPhone 15-Start erfolgreich: Verkaufte Geräte werden immer teurer

Der diesjährige iPHone-Launch scheint für Apple gut zu verlaufen. Die Vorbestellungen haben ersten Einschätzungen nach im Vergleich zum Vorjahr deutlich angezogen. Das Interesse richtet sich wenig überraschend vor allem auf das Pro-Modell.

Apple dürfte mit dem Start der Vorbestellungen des iPhone 15 zufrieden sein. Während die genauen zahlen nur das Unternehmen kennt, gibt es unabhängige Einschätzungen von Analysten, die sich auf eine Vielzahl an Datenquellen stützen, so etwa von Online-Shops, Netzbetreibern und Verbraucherbefragungen.

So wird die Investmentbank Wedbush mit einer Einschätzung zitiert, dass die Vorbestellungen der Geräte aus dem aktuellen Lineup im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwischen 10% und 12% bestiegen sind.

Vor allem Pro-Modelle sind stark gefragt

Dies zeige sich vor allem in Europa und Nordamerika.

Die Gunst der Verbraucher schlägt immer mehr in Richtung der Pro-Modelle aus, was sich am durchschnittlichen Verkaufspreis zeigt. Dieser ASP genannte Wert ist ein wichtiger Indikator für die Bilanzen und er liegt beim iPhone zuletzt bei 925 Dollar, ein Anstieg von etwa 100 Dollar binnen Jahresfrist.

Interessant ist ein starkes Bestellaufkommen in Indien, das eine dynamisch wachsende Mittelschicht hat und für Apple daher zunehmend wichtig wird. Ein weiterer Beleg für die Zahlen ist auch die lange Lieferzeit für einige Modelle, über die wir in früheren Meldungen berichtet hatten. So sind manche Konfigurationen des iPhone 15 Pro und insbesondere des iPhone 15 Pro Max aktuell erst Mitte November zu haben. Es unterscheidet sich durch die Periskop-Kamera vom Rest des Lineups, die es dieses Jahr exklusiv im größten und teuersten iPhone gibt.

