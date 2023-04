Home Featured iPhone 15 Pro Max: Periskop-Kamera kommt Apple nicht teuer

Im iPhone könnte dieses Jahr erstmals ein Periskop-Objektiv Einzug halten. Ein solches verspricht einen deutlich besseren optischen Zoom. Apple hat hier offenbar sehr erfolgreich verhandelt und kann die Objektive zu einem günstigen Kurs beziehen.

Apple wird im iPhone 15-Lineup angeblich erstmals eine sogenannte Periskop-Kamera zum Einsatz bringen. Diese Kameras zählen im Smartphonesegment zwar noch in den Highend-Bereich, dennoch sind sie bereits seit Jahren in zahlreichen Modellen zu finden – nur nicht im iPhone. Das könnte sich aber wie zuvor bereits berichtet bald ändern und angeblich muss Apple hier nicht einmal sonderlich hohe Produktionskosten fürchten.

Das Periskop kommt Apple nicht teuer

Denn Apple werde nur rund vier Dollar pro Objektiv zahlen, schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer Analyse führt der Experte von TF International Securities aus, dass Apple die Objektive wohl vom Fertiger Largan Precision beziehen möchte. Das in Taiwan beheimatete Unternehmen liefert schon länger Komponenten für iPhone-Kameras und wurde von Apple zuletzt offenbar durch verschiedene Verhandlungstaktiken genötigt, einen günstigen Preis zu machen.

Im übernächsten iPhone möchte Apple dann Komponenten aus der Fertigung von Genius Electronic Optical einsetzen.

Periskop-Kamera nur in den Pro Max-Modellen

Apple soll das Periskop vorerst nur in die iPhone Pro Max-Modelle einbauen. Dies kann, muss aber nicht mit Limitierungen der Bauform zusammenhängen. Die Periskop-Kameras ermöglichen deutlich mehr optische Zoomstufe, indem das eingefange Licht vermittels einer Reihe von Spiegeln in der Kamera umgelenkt wird. Dadurch könnte die Kamera auch erstmals abgeflacht werden, aus dem Kamera-Berg wird so möglicherweise wieder ein Hügel.

