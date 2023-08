Home Gerüchte iPhone 15 Pro: Kommt das Aus für Gold?

Das iPhone 15 Pro wird es angeblich nicht mehr in Gold geben. Die Farbvariante, die es seit dem iPhone XS gab, werde eingestellt, heißt es. Erstmals soll ein iPhone mit Titangehäuse auf den Markt gebracht werden.

Wenn Apple vermutlich kommenden Monat das iPhone 15-Lineup vorstellt, soll sich in der Farbpalette des iPhone 15 Pro etwas ändern. Die goldene Variante werde wohl eingestellt, das will die Seite 9to5Mac von ihren Quellen erfahren haben. Diesen Farbton hatte Apple seit vielen Jahren im Programm und er wurde auch zumeist gern gekauft.

Statt in Gold werde es das ipHone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max in einem Titan-Finish geben, so die Seite. Ferner sollen die Varianten Space Black und Silber im Sortiment bleiben.

Die Lilien Variante aus dem aktuellen Lineup werde durch ein neues Dunkelblau ersetzt, heißt es weiter.

Fünf Farben für das iPhone 15

Relativ einig sind sich Beobachter hinsichtlich der erwarteten Farben für das iPhone 15 in der günstigeren Standardausführung. Auch 9to5Mac geht hier davon aus, dass Apple diese Modelle in den fünf Farben Schwarz, Grün, Blau, Gelb und Rosa auf den Markt bringen wird.

Zudem erscheint es recht wahrscheinlich, dass noch eine sechste Farbe für das iPhone 15 geplant ist, diese Variante wird dann allerdings wohl später dazu stoßen, mutmaßlich im Frühling, wenn sich die Verkäufe bereits abzuschwächen begonnen haben, während die Erwartungen bereits in Richtung des iPhone 16 zu laufen beginnen. Apple versucht zu dieser Zeit erfahrungsgemäß gern, den Absatz durch eine frische Farbe noch einmal zu stabilisieren.

