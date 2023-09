Home iPhone iPhone 15-Lineup: Neuer U2-Chip, optischer Sechsfach-Zoom, leichter?

Das iPhone 15 soll einen neuen Ultrabreitband-Chip bekommen. Es wäre die erste Aktualisierung seit der Einführung im iPhone 11. Mit dem U2 soll eine noch genauere Lokalisierung von Objekten möglich sein. Auch wurden neue Details zu den mutmaßlichen Pro-Spezifikationen bekannt.

Wer schon einmal einen AirTag mit der Präzisionssuche der Wo ist-App lokalisiert hat weiß, dass diese bereits heute ziemlich genau arbeitet, doch die Präzision soll noch weiter steigen. Im iPhone 15 werde Apple einen neuen Ultrabreitband-Chip unterbringen, berichtet Bloomberg in einem großen Vorausblick auf die Keynote am Dienstag.

Dies wäre das erste Update dieses Chips, seit Apple den U1 damals in das iPhone 11 eingebaut hatte. Der neue U2 soll, wie auch damals, in alle neuen Modelle kommen, darüber hinaus werde Apple ihn auch in alle weiteren kommenden Produkte einbauen, so Bloomberg.

Optischer Sechsfach-Zoom ist möglich

Hintergrund ist wohl der bevorstehende Start der Vision Pro, dem Vernehmen nach wünscht Apple für deren Nutzung exaktere Positionierungsfähigkeiten zwischen den verschiedenen Geräten.

Bloomberg geht auch auf die weiteren erwarteten Neuerungen ein, vieles ist bereits ausreichend oft diskutiert worden. Beim Periskop der iPhone 15 Pro Max-Kamera rechnet man nun mit einem optischen Sechsfach-Zoom, das wäre ein drastischer Schritt nach vorn.

Die Pro-Modelle werden leichter

Interessant dürfte der Wechsel auf Titan als Gehäusematerial beim iPhone 15 Pro sein. Trotz einer längeren Akkulaufzeit, wohl realisiert durch einen sparsameren Chip und größere Akkus, sollen die Geräte leichter ausfallen. Das iPhone 15 Pro könnte 10% weniger wiegen als der Vorgänger.

