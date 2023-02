Home Daybreak Apple iPhone 15: Läuft länger, wird größer? | Apple kauft den Chipmarkt leer – Daybreak Apple

iPhone 15: Läuft länger, wird größer? | Apple kauft den Chipmarkt leer – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heute dreht sich erstmal alles um das iPhone 15. Neue Leaks sind aufgetaucht, wonach das Display größer werden und sich noch andere Dingen ändern könnten. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPhone 15, das wird vielleicht doch spannender als gedacht. Apple soll das Display größer machen – in der Standardversion – und die Dynamic Island soll auch im Standard-iPhone 15 kommen, das wäre schon spektakulär, hier die Infos.

Hält der Akku länger?

Und noch eine Neuerung könnte es im iPhone 15 geben, aber unter der Haube: Die Akkulaufzeit könnte steigen, wieso das so ist, dazu hier mehr.

Apple kauft der Konkurrenz die Chips weg

Das ist bitter für manchen Wettbewerber: Apple will sich offenbar die gesamte Produktion des neuen 3nm-Prozesses von TSMC sichern, um sie für das iPhone zu nutzen, Samsung und Co. gucken dann wohl in die Röhre, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Da wollen wir euch zunächst einmal unseren HörTipp ans Herz legen: Die aktuelle Folge des Apfelplausch ist uns, wie ich ganz bescheiden meine, recht gut gelungen.

Spotify will den DJ geben.

Ob das was wird? Spotify hat eine neue DJ-Funktion angekündigt, hier dazu etwas mehr.

Meta feuert jetzt auch Manager.

Einige mögen dabei eine gewisse Schadenfreude empfinden: Jetzt geht es auch den Besserverdienern ans Leder, hier die Details.

Apple bringt noch zwei iOS 16-Updates.

Noch zwei größere Aktualisierungen wird es wohl für iOS 16 geben, die erste steckt grade in der Beta, die zweite wird von Apple intern getestet, hier die wenigen Infos.

Apple TV+ wird noch sportlicher.

Das Interesse an Sportrechten bei Apple TV+ ist bekannt, dabei lockt die amerikanische NFL besonders massiv und hier gibt es neue Entwicklungen, hier die Infos.

Und über ein Update einer beliebten Navi-App könnt ihr hier mehr lesen.

Damit darf ich euch einen entspannten Start ins Wochenende wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!