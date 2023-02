Home Featured Bilder: Standard-iPhone 15 mit größerem Display und reif für die Insel

Wird das Display des iPhone 15 minimal größer? Neue Leaks sollen zeigen, wie das kommende Modell aussieht. Hier könnten sich auch für Käufer der Standardversion größere Änderungen ergeben.

Apple wird das iPhone 15 womöglich mit einigen größeren Änderungen bringen: Zuletzt hatte es bereits Leaks des kommenden iPhones gegeben, nun sind weitere Bilder in Umlauf geraten. Sie wurden von der Seite 9to5Mac veröffentlicht und basieren auf CAD-Modellen, die der Seite zugespielt worden sind, hier findet ihr alle Abbildungen

Danach könnte das Display des iPhone 15 in der Standardvariante etwas größer ausfallen, es besäße dann eine 6,2-Zoll-Diagonale. Wäre das Standard-iPhone 15 dann minimal größer als das iPhone 15 Pro? Möglich, aber klar ist noch nichts.

Reif für die Insel

Zudem könnte Apple eine weitere größere Änderung vornehmen, die das Standard-iPhone 15 betrifft, auch hier könnte die Notch entfallen. Apple hatte dieses Design-Merkmal im letzten Herbst zunächst am iPhone 14 Pro gestrichen, an seine Stelle trat die sogenannte Dynamic Island. Apple werde diese Dynamic Island diesen Herbst auch auf die übrigen iPhone-Modelle ausweiten, so der Leak.

Was dran ist, lässt sich Ende Februar noch schwer sagen. Die Quellen bewertet 9to5Mac als zuverlässig, allerdings beginnt die Massenproduktion auch erst im Sommer.

Das iPhone 15 soll anderen Gerüchten nach in einem runderen Design kommen. Verbesserungen sind darüber hinaus bei der Akkulaufzeit möglich, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, auch der Arbeitsspeicher könnte sich verbessern oder größer ausfallen.

