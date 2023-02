Home Betriebssystem Apple testet bereits iOS 16.5

Apple testet intern bereits die übernächste iOS-Version. Während iOS 16.4 in der Beta steckt und wohl nicht vor Ablauf mehrerer Wochen erscheint, dürfte iOS 16.5 die letzte große Aktualisierung für iOS 16 sein.

Apple hat noch wenigstens zwei Updates für iOS 16 in Planung. Klar ist, dass in wenigen Wochen bis Monaten iOS 16.4 erscheint, dessen Beta ist bereits angelaufen und es hat sich auch bereits gezeigt, dass die kommende Aktualisierung einige Neuerungen mit sich bringen wird. Danach wird Apple wenigstens noch ein weiteres Update veröffentlichen.

iOS 16.5 ist schon in Vorbereitung

Denn aktuell laufen bereits die Vorbereitungen zur Veröffentlichung von iOS 16.5. Diese Version wird bereits bei Apple getestet, in kleinem Rahmen, aber schon auf Geräten, mit denen Nutzer online sind. In den Logdateien der Seite MacRumors finden sich so etwa jetzt schon Zugriffe von Geräten, auf denen iOS 16.5 läuft.

Dieses Update dürfte die letzte große Aktualisierung sein, bevor iOS 17 im Juni als Entwicklerversion vorgestellt wird. Zu erwarten sind neue Features wie die Kontaktverifizierung, Apple Pay Later und die Apple Pay-Tagesgeldkonten, letztere nur für Nutzer in den USA.

iOS 16.5 könnte irgendwann im Mai für alle Nutzer erscheinen. iOS 17 wird dann im Herbst von Apple bereitgestellt. Welche großen Neuerungen Apple mit iOS 17 einführen wird, ist aktuell noch vollkommen offen.

