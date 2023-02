Home iCloud / Services Apple TV+: College-Football statt NFL? Pac-12 sucht nach neuen Partnern

Wer als Streamingdienst wachsen will, der muss in Live-Sport investieren. Zumindest hier gibt es keinen Unterschied zum linearen Fernsehen. Dies erkannte auch Apple TV+ und schaut sich nach neuen Inhalten um. Bei der NFL ging man leer aus, American Football scheint allerdings nicht gänzlich vom Tisch zu sein.

Pac-12 sucht nach Übertragungspartner und fasst Apple TV+ ins Auge

Die NFL ist die profitabelste Sportliga der Welt und steht für Spektakel und Show. Doch die richtige Show findet im College statt, Arenen mit 80.000 Zuschauerplätzen und mehr sind dort die Regel denn eine Ausnahme. Mit dem Wechsel von UCLA und USC in die SEC verlor die darunterliegende Pac-12 jedoch zwei echte Zugpferde. Dies macht sich nun bei der kommenden Rechtevergabe bemerkbar. Aktuell übertragen ESPN und Fox die Spiele, doch der Commissioner George Kliavkoff schaut sich nach neuen Partnern um. Einem Bericht der New York Post zufolge soll auch Apple TV+ dazu zählen und sogar sein Favorit sein. In den nächsten Wochen will Kliavkoff also bei den Colleges um Unterstützung werben.

Attraktiver Deal für Apple TV+

Der Deal könnte sich für Apple TV+ auszahlen. Generell ist College Sport dort sehr beliebt, wobei American Football heraussticht. Dabei ist Apple TV+ durchaus in einer komfortablen Situation, denn die Pac-12 muss schnell einen neuen Deal abschließen. Grund dafür, die daraus erzielten Einnahmen sind für die Colleges enorm wichtig und einer der Eckpfeiler für die Finanzierung.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

