Home Apfelplausch iPhone 14 zu teuer? HomePod auf dem Abstellgleis? | Kabel-Chaos bald komplett – Apfelplausch 253

iPhone 14 zu teuer? HomePod auf dem Abstellgleis? | Kabel-Chaos bald komplett – Apfelplausch 253

Wird das iPhone 14 schon wieder teurer? Es sieht ein wenig danach aus. Dennoch wird es sicher wieder seine Käufer finden – warten müssen Kunden dagegen noch auf einen neuen HomePod. Damit willkommen zum Apfelplausch 253.

Auch diese Sendung beginnen wir natürlich wieder mit ein wenig Post von euch und leisten eine kurze Kaufberatung, bevor wir mit den Themen der Woche loslegen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:04:00: Hörerpost zu MacBook im Vergleich, Apple Watch Pro Akku und mehr

Hörerpost zu MacBook im Vergleich, Apple Watch Pro Akku und mehr 00:10:50: iPhone 14-News: Preise, Kamera, Keynote-Termine

iPhone 14-News: Preise, Kamera, Keynote-Termine 00:26:20: Zwei neue HomePods mit Kamera und Display?

Zwei neue HomePods mit Kamera und Display? 00:37:00: Apple Watch S8 ein Totalausfall? Gerüchte besagen keine Änderungen

Apple Watch S8 ein Totalausfall? Gerüchte besagen keine Änderungen 00:48:00: Sponsor SHIFT (zur Homepage)

01:10:00: AirPods Pro letztes Lightning-Zubehör

AirPods Pro letztes Lightning-Zubehör 01:14:00: DIE DEBATTE: iOS 16 Beta bringt Prozentanzeige am iPhone zurück

DIE DEBATTE: iOS 16 Beta bringt Prozentanzeige am iPhone zurück



Unser Sponsor: SHIFT

SHIFT ist keine gewöhnliche Firma. Als Kunde unterstützt ihr kein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern mehr als Projekt, das Gutes in der Welt bewirkt. Vom Arbeitsplatz in China bis zur Umweltbelastung durch CO₂. Wir haben mit dem Gründer Carsten Waldeck ein Interview führen können. Das Ganze hört ihr im heutigen Apfelplausch.

Ihr wollt SHIFT unterstützen? → Hier geht es zur Homepage

Das iPhone 14 könnte ein Preisschock werden

170 Steine müssen Kunden vielleicht noch drauf legen, wenn es das iPhone 14 sein soll: Die Preise sollen weiter steigen. Apple liefert hier zwar mutmaßlich die meisten neuen Funktionen, kassiert aber nochmal kräftig ab. Ist das zu viel?

Kommen irgendwann noch neue HomePods?

Mark Gurman sagt: „Ja!“ Zwei neue Modelle soll Apple in der Planung haben, für Küche und Wohnzimmer, mit Kamera Display. Wir fragen uns nur: Wieso sollen die erst 2024 oder so kommen? Es ist schließlich nicht so, dass andere nicht vorgemacht hätten, wie es geht.

Und was war sonst noch los?

Die AirPods Pro 2 könnten das letzte Zubehör mit Lightning werden, bevor dann kommendes Jahr USB-C bei Apple voll durchstartet. Zu diesem Zeitpunkt wird das Kabel-Chaos komplett sein, was auch unseren Kolumnisten inzwischen mächtig aufregt. Außerdem wurde eine kleine Batterieanzeige zum Aufreger der Woche, zumindest unter iOS-Entwicklern und Public Beta-Testern – wir sagen dazu: Sommerloch, da bist du.

Damit darf ich mich von euch verabschieden und euch einmal mehr viel Spaß beim Hören wünschen.

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!