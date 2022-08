Home Apps Nach Emoji-Streit: Telegram bringt neues Update für iOS

Telegram hat ein neues Update für iOS in den App Store gebracht. Im Vorfeld hatte es laut Telegram einige Reibereien mit Apple gegeben: Hintergrund sollen neue Emojis von Telegram gewesen sein..

Das war wohl eine schwere Geburt: Telegram hat ein weiteres größeres Update für seine App für iOS vorgelegt, doch diese wurde zunächst nicht angenommen. Das App Store-Review Team von Apple habe die jüngste Aktualisierung Wochen zurückgehalten, klagte Telegram-CEO Pavel Durov. Der Grund dafür sollen neue animierte Emojis gewesen sein.

Das ist neu in Telegram für iOS

Telegram kennt schon länger animierte Emojis. Das jüngste Update sollte allerdings auch ein Paket an Telemojis, so nennt Telegram seine animierten Emojis, die sich stark an der Designsprache von Apple angelehnt hatten.

Apple soll daher auf die Bremse getreten haben, behauptet der Telegram-Chef. Die Entwickler notieren zum jüngsten Update von Telegram für iOS (Affiliate-Link) folgende Anmerkungen:

ANIMIERTE EMOJI IN NACHRICHTEN UND NEUES STICKER-PANEL

Neues Sticker-Panel

• Wechsle zwischen den Bereichen Sticker, Emoji und GIF, um schnell zu finden, wonach du suchst.

• Genieße eine lebendigere Optik mit Halbtransparenz und verbesserter Scrollleistung auf älteren Geräten.

• Schreibst du eine Nachricht, so verwandelt sich der Sticker-Knopf in einen Emoji-Knopf, der den Bereich

Telegram geriet schon früher mit Apple aneinander: Grund des Anstoßes war der Versuch Telegrams, ein eigenes Mini-App-Ökosystem mit zahlungspflichtigen Inhalten errichten zu wollen, was Apple bekanntlich grundsätzlich zu verhindern sucht.

