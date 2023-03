Home Betriebssystem iPhone 14: Unfallerkennung wird mit iOS 16.4 verbessert

Die Unfallerkennung im iPhone 14 wird weiter verbessert. Das kommende Update auf iOS16.4 wird hier noch einmal nacharbeiten, unklar bleibt bislang, was genau Apple noch einmal angefasst hat.

Apple arbeitet weiter daran, die Unfallerkennung im iPhone 14 zuverlässiger zu machen. Das Feature ist aktuell exklusiv im iPhone 14-Lineup sowie der Apple Watch S8 und Ultra verfügbar. Sie soll schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Rettungsdienst alarmieren. In einigen Fällen geschah dies auch bereits und rettete vermutlich Leben, hier lest ihr mehr zu einem Fall aus Deutschland.

Werden die Fehlalarme seltener?

In vielen anderen Fällen löste das Feature aber auch grundlos aus, dabei stellte sich heraus, dass bestimmte Aktivitäten wie Ski fahren oder auch Fahrgeschäfte in Freizeitparks die Aktivierung verursachen können. Mitarbeiter von Leitstellen in den USA klagten in den letzten Monaten häufiger über eine starke Belastung durch zahllose Fehlalarme, die vor allem das Personal in den stark frequentierten Wintersportgebieten unter Stress setzte, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Denkbar wäre, dass Apple hier noch einmal nachgearbeitet hat. In iOS 16.4 soll die Funktion zumindest verbessert worden sein, das Update wird in der kommenden Woche für alle Nutzer erwartet. Seit gestern liegt der Release Candidate für die registrierten Entwickler vor.

