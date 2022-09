Home iPhone iPhone 14 und iPhone 14 Pro: Hüllen können bereits bei Apple erworben werden

Gestern hat Apple die neue Generation iPhone vorgestellt. Natürlich bietet der Konzern passend dazu auch neue Silikon- und Lederhüllen an, die bereits jetzt erworben werden können. Im Folgenden stellen wir euch alle neuen Hüllen vor.

Neben neuen Armbändern für die Apple Watch hat Apple selbstverständlich auch neue Hüllen für die Modelle des iPhone 14 veröffentlicht. Diese ähneln im Wesentlichen jenen Hüllen, die bereits in den Vorjahren verkauft wurden.

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Für die beiden Basismodelle des iPhone 14 kann auch in diesem Jahr eine transparente Hülle mit MagSafe-Funktion erworben werden. Diese kostet 59€. Darüber hinaus bietet Apple auch wieder seine üblichen Silikon-Hüllen an, die in den Farben Sonnenlicht, Agavengrün, Flieder, Holunder, Kalkrosa, Sturmblau, Mitternacht und (PRODUCT)RED verfügbar sind. Sie sind ebenfalls für MagSafe geeignet und kosten 59€, genau wie die transparente Hülle.

Alternativ sind auch Leder-Hüllen mit MagSafe für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus erhältlich. Dabei können Kundinnen und Kunden zwischen den Farben Umbra, Waldgrün, Tinte, Mitternacht und Orange wählen. Der Preis beläuft sich dabei auf 69€.

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

Eine ähnliche Auswahl an Hüllen findet sich auch bei den Pro-Modellen des iPhone 14 wieder. Hier kann ebenfalls eine transparente Hülle mit MagSafe für 59€ erworben werden. Zudem sind auch Silikon-Hüllen zum Preis von 59€ erhältlich, das Farbsortiment entspricht dem der Hüllen fürs iPhone 14. Daneben sind auch für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Leder-Hüllen verfügbar, hier beläuft sich der Preis ebenfalls auf 69€ und auch sie werden in den gleichen Farben angeboten wie jene, die für das Basismodell erhältlich sind.

