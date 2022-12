Apple will sein Satellitennotruffeature für das iPhone 14 im kommenden Jahr in weitere Länder bringen. Der Dienst war im November gestartet und dann überraschend schnell nach Deutschland gekommen. Er soll auch schon erste Leben gerettet haben.

Apple möchte sein Satellitennotruffeature für das iPhone 14 demnächst in noch weitere Länder bringen. Das Unternehmen kündigte zuletzt in einer

Pressemeldung an, die Funktion 2023 in weitere Märkte ausdehnen zu wollen, dabei machte man aber keine Angaben darüber, welche Länder das Feature erhalten sollen. Plausibel wäre, wenn die Funktion in weitere europäische Länder wie Österreich, die Schweiz, Italien und Spanien gebracht würde.

Im November wurde die Funktion in den USA und Kanada eingeschaltet und kam dann schon recht schnell nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland.

Das iPhone 14 ruft Polizei und Feuerwehr

Apple hat in einem Supportdokument auch ausgeführt, welche Notrufnummern das iPhone 14 per Textnachricht verständigt, wenn der Notruf genutzt wird. In den USA ist es erwartungsgemäß die 911, in Großbritannien die 999, in Frankreich sind es neben der 112 eine ganze Reihe weiterer Nummern. In Deutschland sendet das iPhone eine Nachricht an die 112 und 110.

Die Voraussetzung für die Nutzung der Funktion ist ein iPhone 14 und iOS 16.2. Um es verwenden zu können, benötigen Nutzer eine freie Sicht zum Himmel. Ein Schritt vor die Tür kann dafür ausreichend sein, auf einem Balkon mit Hofausblick in niedrig gelegenen Stockwerken lässt allerdings möglicherweise keine Verbindung zu. In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche zukünftigen Features Apple auf Basis von Satellitenverbindungen planen könnte.