iPhone 14: Basismodelle sollen mehr Arbeitsspeicher bekommen

Apple wird dem iPhone 14 womöglich durchgängig mehr Arbeitsspeicher spendieren. Alle neuen Modelle sollen mit sechs GB RAM kommen, wird vermutet. Diese RAM-Größe hat bis jetzt nur das iPhone 13 Pro.

Apple wird das iPhone 14 in seinen vier – oder vielleicht auch fünf – Modellen im Herbst vorstellen. Der Arbeitsspeicher könnte bei einigen Modellen etwas größer ausfallen, vermuten die Analysten der Agentur TrendForce. Sie gehen in ihrer aktuellen Schätzung davon aus, dass Apple im Herbst ein iPhone-Lineup vorstellen wird, das durchgängig mit sechs GB Arbeitsspeicher kommt.

Aktuell besitzen nur die iPhone 13 Pro-Modelle so viel RAM, während die günstigeren iPhone 13-Versionen mit vier GB auskommen müssen.

Auch andere Analysten hatten bereits vermutet, Apple werde beim Arbeitsspeicher im kommenden iPhone-Modell nachlegen.

Apple könnte auch an den Speicherkonfigurationen schrauben

Größerer Arbeitsspeicher ist vor allem sinnvoll, wenn die Kameras immer leistungsfähiger werden, das iPhone 14 Pro wird dem Vernehmen nach eine 48 Megapixel-Kamera besitzen, doch inwieweit sich die Kamera beim iPhone 14 in der Basisversion verbessern wird, ist noch nicht klar. Mehr RAM hilft aber auch dabei, für ein flüssiges System auch bei vielen offenen Apps zu sorgen.

Auch an der SSD-Konfiguration könnten sich Details ändern: So soll das iPhone 14 Pro mit einer Einstiegskonfiguration von 256 GB starten, schätzt TrendForce. Die günstigeren Modelle werden dagegen nach wie vor mit minimal 128 GB Speicher in den Verkauf gehen.

Derzeit liegt die maximale Speicherkapazität eines iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max bei einem TB, es ist zunächst wenig wahrscheinlich, dass sich hieran etwas ändert.

