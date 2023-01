Home iPhone iPhone 14 Pro: Always-On-Display verkürzt Akkulaufzeit ordentlich

Apple führte mit dem iPhone 14-Lineup erstmals ein Always-On-Display ein. Damit einher ging die Angabe einer nicht verkürzten, im Vergleich zum Vorgänger sogar gestiegenen Akkulaufzeit. Ist das wirklich so? Ein YouTuber machte den Test.

Um es gleich zu sagen: Es lohnt sich auf jeden Fall, das Always-On-Display am iPhone 14 Pro auszuschalten, wenn man an der Funktion nicht allzu großen Gefallen findet und dafür eine besonders lange Akkulaufzeit haben möchte, das zeigte ein Test von YouTuber PhoneBuff.

Der hat sich der Frage zugewandt, ob und wie stark das Always-On-Display die Laufzeit des iPhone 14 Pro verkürzt. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig und zwar in mehrerlei Hinsicht.

Display aus verlängert die Laufzeit

Der YouTuber setzte drei iPhones ein, alle waren komplett frisch eingerichtet, im Flugmodus und nicht mit einer Apple-ID verbunden.

Nach 24 Stunden war das iPhone 14 Pro mit aktivem AOD bei einem Akkustand von 84%, während das Gerät mit deaktivieren Display noch voll geladen war. Wenn das Hintergrundbild abgeschaltet ist, was seit iOS 16.2 möglich ist, sank der Akkustand auf 80%.

Ein früheres Video zeigte ebenfalls schon deutlich, wie die Unterschiede sind. Dort ergab sich, dass das iPhone 14 Pro mit aktiviertem Always-On-Display immerhin knapp 60 Stunden durchhielt.

Gar nicht schlecht, möchte man meinen. Wenn man allerdings weiß, dass das iPhone 14 Pro mit deaktiviertem Display noch bei 75% Akkustand steht, ist klar, das Always-On-Display verkürzt die Laufzeit.

Der Test zeigte auch: Die neue Möglichkeit, das Hintergrundbild zu deaktivieren, die mit iOS 16.2 eingeführt wurde, wirkt sich nur minimal auf die Laufzeit aus. Das Feature an sich, das die Uhrzeit sowie Widgets auf dem Bildschirm hält, sorgt für eine kürzere Laufzeit.

Die Laufzeitverkürzung entspricht in etwa der am Samsung Galaxy S22 Ultra, hier ergab sich noch ein interessanter kleiner Unterschied: Am Samsung-Smartphone bewegte sich die Uhr im Laufe der Zeit leicht, wohl um ein Einbrennen zu verhindern. Am iPhone 14 Pro ist dies nicht der Fall.

Anzumerken ist allerdings, dass das AOD im Alltag in vielen Situationen bereits automatisch deaktiviert ist, etwa wenn das iPhone in der Tasche steckt oder mit dem Display nach unten abgelegt wird. Zudem soll es am Verhalten des Nutzers lernen, wann der Bildschirm nicht benötigt wird.

