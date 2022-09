Home Apple iPhone 14 (Pro) ab 1 Euro Anzahlung vorbestellen bei o2: diese Vorteile erhalten Apple-Nutzer

iPhone 14 (Pro) ab 1 Euro Anzahlung vorbestellen bei o2: diese Vorteile erhalten Apple-Nutzer

Seit wenigen Minuten sind die brandneuen iPhone-14-Modelle zur Vorbestellung freigeschaltet. Während bei Apple die ersten Modelle laut Hochrechnungen in einer halben Stunde vergriffen sein könnten, sind Mobilfunkanbieter in der Regel gut bestückt und liefern sehr spannende Bundles. Die fairsten Angebote führt dieses Jahr unter anderem o2. Welche und wieso schauen wir uns hier an.

Seit wenigen Minuten könnt ihr bei o2 alle neuen iPhone 14-Modelle in attraktiven Tarifen vorbestellen. Seit heute Nachmittag bekommt ihr ein neues iPhone 14 oder 14 Pro und das für nur 1 Euro Anzahlung.

Folgende Vorteile bekommt ihr bei o2, wenn ihr ein iPhone 14, iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max vorbestellt:

Ihr seid unter den ersten dabei , die das iPhone am Verkaufsstart haben

, die das iPhone am Verkaufsstart haben Verschickt werden die Geräte ab dem 16. September (gleich wie bei Apple)

Bis zu 100 Euro Wechselbonus sichern

Nur 1 € Anzahlung bei allen Geräten, außer auf Pro & Pro Max mit 1 TB

bei allen Geräten, außer auf Pro & Pro Max mit 1 TB Faire Tarifgestaltung : Ihr bezahlt nach 24 Monaten nur noch den Vertrag

: Ihr bezahlt nach 24 Monaten nur noch den Vertrag Das Premium-Netz in Deutschland laut CONNECT

→ iPhone 14 (Pro) vorbestellen: ab 1 Euro Anzahlung bei o2

Beispiele: die besten o2-Deals mit iPhone 14 (Pro)

o2 Grow + iPhone 14

36 Monate für 49,99 €

AP 39,99 €

100,00 € Wechselbonus

1 € Anzahlung

o2 Grow + iPhone 14 Pro

36 Monate für 59,99 €

AP 39,99 €

100,00 € Wechselbonus

1 € Anzahlung

o2 Grow + iPhone 14 Pro Max

36 Monate für 64,99 €

AP 39,99 €

100,00 € Wechselbonus

1 € Anzahlung

o2 Grow + iPhone 14 Plus

36 Monate für 54,99 €

AP 39,99 €

100,00 € Wechselbonus

1 € Anzahlung

Wenn ihr auf der Suche nach einer sicheren Vorbestellung mit zusätzlichen Vorteilen seid, liefert o2 also eine spannende Möglichkeit, das Ganze noch heute Nachmittag aufzugeben.

→ iPhone 14 (Pro) vorbestellen: zu den besten Angeboten bei o2

Das iPhone 14 ist vor allem für Besitzer von älteren iPhones sehr attraktiv, da endlich mehr Akkulaufzeit und hellere Displays verbaut werden. Damit halten die Geräte so lange wie kein iPhone zuvor. Und die Pro-Modelle setzen natürlich auch dieses Jahr neue Kamera-Standards und haben das Notch-Design endlich aufgegeben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!