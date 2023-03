Home Deals iPhone 14 in Gelb: Beide Modelle sind bereits mit ersten Rabatten erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. März 2023 um 09:38 Uhr // Deals // // 3 Kommentare

Seit zwei Tagen ist das iPhone 14 bzw. das iPhone 14 Plus in der neuen Frühlingsfarbe Gelb erhältlich. An der sonstigen Ausstattung änderte der Konzern nichts, dennoch gibt es eine Überraschung – die Preise fallen bereits zwei Tage nach Marktstart.

Erste Rabatte für die neue Farbe

Seit einigen Jahren bietet Apple im Frühjahr immer eine neue Frühlingsfarbe an. Für 2023 hat sich Apple für einen Gelbton entschieden. Sowohl das iPhone 14 als auch das iPhone 14 Plus sind seit zwei Tagen in dem neuen Gelb erhältlich, doch schon jetzt gibt es erste nennenswerte Rabatte:

Hier sind 7% Rabatt für das iPhone 14 bzw. 8% Rabatt für das iPhone 14 Plus. Damit dürfte klar sein, dass die eigentliche UVP von Apple eher zu hoch angesetzt wurde. Um den Absatz anzukurbeln, hat Apple noch einen interessanten Werbespot veröffentlicht.

Passendes Zubehör

Wir haben uns noch erlaubt, passendes Zubehör herauszusuchen. Das fängt mit einem Netzteil an und hört mit einem Panzerglas auf:

