iPhone 13: Pinker Bildschirm und Abstürze bei manchen Nutzern, bei euch auch?

Das iPhone 13 Pro hat offenbar ein Problem mit pinken Bildschirmen und spontanen Abstürzen. Einigen betroffenen Kunden wurden die Geräte ausgetauscht, anderen verweigerte Apple den Gerätetausch. Offenbar geht man bei Apple von einem Softwareproblem aus. Habt ihr dieses Fehlerbild bei euren iPhones ebenfalls?

Am iPhone 13 Pro kommt es offenbar zu einem Problem, bei dem sich der Bildschirm bei einigen Nutzern plötzlich pink färbt. In der Folge ist das Gerät kaum mehr zu benutzen, wie Kunden in Apples eigener Supportcommunity berichten. Weiterhin kommt es bei betroffenen Anwendern kurz danach zu spontanen Abstürzen der Geräte.

Erstmals berichteten Kunden von diesem Problem bereits relativ kurz nach der Einführung des iPhone 13 Pro im Oktober. Apple hat den Schilderungen nach bei manchen Nutzern die defekten Geräte ausgetauscht. Anderen verweigerte man diesen Service jedoch.

Apple geht von einem Softwareproblem aus

Es scheint nicht möglich zu sein, ein Muster für diesen Bug zu erkennen. Allerdings ist wohl in der Hauptsache das iPhone 13-Lineup von diesem Bug betroffen. Einigen Nutzern begegnete der pinke Bug während der Nutzung im Auto als Navi, anderen beim Aufnehmen eines Fotos.

Chinesische Blogger verweisen unterdessen auf eine Erklärung Apples im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo. Danach handle es sich bei diesem Bug definitiv um ein Softwareproblem, was einerseits gut ist. Ein Bug kann von Apple per Update beseitigt werden. Andererseits ist es ärgerlich für betroffene Nutzer, denn diese müssen so lange warten, bis ein entsprechendes Update erschienen ist. Es sieht aktuell nicht so aus, als ob der Release Candidate von iOS 15.3 hier etwas ändert.

Habt ihr das beschriebene Problem ebenfalls?

