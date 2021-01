Home Apfelplausch iPhone 13 oder 12S? | MacBook-Design geleakt | Kommen Podcast+ und Aktien+? – JETZT im Apfelplausch!

Heute Abend haben wir nicht nur haufenweise finale Betas erhalten, sondern auch die finale Ausgabe des Apfelplausch Folge 176 aufgenommen. Diese Episode wurde sodann für alle Hörer umgehend zur Verfügung gestellt. Was wir besprochen haben heute Nachmittag findet ihr hier! Danke fürs Hören!

Wir freuen uns, an diesem Donnerstag wieder zu euch sprechen zu können: Zuerst nehmen wir uns wie zumeist am Anfang der Sendung wieder einige Mails von euch vor. Sodann steigen wir in die Themen ein und da gab es wirklich einiges, über das zu sprechen war.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gefasel

Intro und Gefasel 00:04:30: Hörerpost: WhatsApp vs. Signal | Threema | Apple Watch-Bug mit Health-Daten | allgemeine Rückmeldungen

Hörerpost: WhatsApp vs. Signal | Threema | Apple Watch-Bug mit Health-Daten | allgemeine Rückmeldungen 00:16:00: iPhone 13-Gerüchte: Neuigkeiten + Touch ID kommt zurück?

iPhone 13-Gerüchte: Neuigkeiten + Touch ID kommt zurück? 00:28:40: iPhone Fold: Der aktuelle Stand

iPhone Fold: Der aktuelle Stand 00:36:40: Unser Sponsor tink: (-> Neujahr-SmartHome-Deals auf tink)

00:38:10: Mac-Gerüchte: Neue MacBook Pros ohne TouchBar | 2 neue iMacs | 2 neue Mac Pros

Mac-Gerüchte: Neue MacBook Pros ohne TouchBar | 2 neue iMacs | 2 neue Mac Pros 01:10:00: Startet Apple Podcasts+ und Aktien+? Wohin geht dieser Service-Wahn?

Unser Sponsor: TINK

Eine spezielle Kampagne hat der Smart-Home-Shop seit Anfang des Jahres im Programm. Hier werden durch die Bank beliebte Smart-Home-Produkte reduziert, welche die Zeit zuhause angenehmer machen sollen. Dazu gehören Produkte von Google, BOSCH, Sonos, tado, PHILIPS hue, Netatmo, Eve, Withings, nuki und weitere. Auf manche tado-Sets gibt es sogar 37% Prozent Rabatt. Die meisten Angebote sind jedoch „nur“ um 20% bis 30% reduziert. Schaut gerne vorbei! Danke an tink für die Unterstützung beim Apfelplausch.

Wird das iPhone 13 eher ein iPhone 12s?

Apples iPhone 13 wird vielleicht zwar iPhone 13 heißen, weil es sich so besser verkauft, an großen Neuerungen wird der Käufer aber möglicherweise nicht allzu viel zu sehen bekommen: Gut, es gibt wohl einige Verbesserungen bei der Kamera, hier nachzulesen. Auch Touch ID könnte endlich wieder kommen. Aber sonst? Wir versuchen einen Ausblick.

Indes ist das iPhone Fold vielleicht noch Jahre entfernt.

Viele Neuerungen beim Mac

2021 wird aber wohl das Jahr der vielen großen Neuheiten am Mac: Die Touch Bar am MacBook Pro könnte fallen, MagSafe dafür zurückkehren. Auch zum iMac und dem Mac Pro brachten die letzten Tage allerhand neues, wir finden das spannend.

Wohin führt Apples Services-Plan?

Gegen ende sprechen wir noch einmal recht ausführlich über Apples mögliche Pläne und Strategien in Sachen Plus- und Premium-Services. Und wir versuchen uns an einer Einschätzung: Gefällt uns diese Entwicklung?

Ihr wollt im Apfelplausch sein?

Dann schreibt uns eure Meinungen, Einschätzungen, Themen, Erfahrungen und Vorschläge. Wir lesen sie gerne vor und antworten auf jede Zuschrift!

Viel Spaß beim Zuhören!

