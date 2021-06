Home Daybreak Apple iPhone 13 mit Kameraverbesserungen | Apple im Visier des Bundeskartellamtes | iPhone 12 Mini-Produktionsstopp – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Um den Prime Day herum wird es traditionell immer etwas ruhiger in der Gerüchteküche, ein bisschen was los ist aber dennoch gewesen am gestrigen Montag. Unter anderem erreichten uns neue Gerüchte zum iPhone 13. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples iPhone 13 wird wohl einige Verbesserungen der Hauptkamera erhalten, darüber wurde schon verschiedentlich gemutmaßt. Wie diese aussehen könnten, darüber gibt es nun neue Prognosen. Auch hinsichtlich der möglichen Speicherausstattung wurden aktualisierte Einschätzungen verbreitet, hier dazu ein wenig mehr.

Apple erwartet eine Untersuchung des Bundeskartellamtes

Die Gründe sind im wesentlichen die selben wie in Japan oder Großbritannien und auch den USA: Der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung. Was die deutschen Kartellwächter konkret stört, lest ihr hier.

Das iPhone 12 Mini wird schon nicht mehr gebaut

So schlecht verkauft sich das iPhone 12 Mini, dass Apple die Fertigung bereits hat einstellen lassen. Dennoch ist das Modell nach wie vor ohne Probleme in allen Farben und Speichergrößen zu beziehen, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das App-Icon für die App-Mediathek unter iPadOS 15 mögen einige Nutzer vielleicht nicht unbedingt im Dock haben. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, es zu deaktivieren, wir zeigen euch hier, wie es funktioniert.

Dieses Netzwerk hat es in sich.

Ein iPhone, das sich mit einem Netzwerk verbindet, das einen ganz bestimmten Namen hat, verbindet sich im Anschluss mit gar nichts mehr – zumindest unter iOS 14, hier lest ihr die Details.

Apple fördert die Gleichberechtigung im Studium.

Ein neues millionenschweres Förderprogramm zielt auf die Unterstützung vor allem afroamerikanischer Studenten in technischen Studiengängen, die Chancengleichheit im Bildungswesen ist ein oft angesprochenes Tätigkeitsfeld von Apple, hier dazu mehr.

Facebook hat seinen Clubhorse-Nachbau gestartet.

Das ganze funktioniert in vielen Aspekten ähnlich wie in der ehemaligen Hype-App für das iPhone, einschließlich der künstlichen Verknappung, hier die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Dienstag wünschen.

