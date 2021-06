iPadOS 15: So deaktiviert ihr das App-Bibliothek-Icon im Dock

Mit iPadOS 15 werden auf dem iPad einige Funktionen eingeführt, die letztes Jahr bereits auf dem iPhone erschienen sind. Darunter befindet sich auch die App-Bibliothek, die die Suche nach einer App erleichtert, da sie diese nach Kategorien sortiert. Auf dem iPad ist die App-Bibliothek nun allerdings standardmäßig als Icon im Dock sichtbar. Hier findet ihr eine Anleitung, wie ihr dies deaktivieren könnt.

Vorletzte Woche hat Apple auf der WWDC angekündigt, dass die App-Bibliothek auf dem iPad bald auch über das Dock geöffnet werden könne. Zwar führt dies womöglich dazu, dass die Funktion stärker genutzt wird. Dennoch möchten viele Nutzerinnen und Nutzer das Dock individuell anpassen und es nur für Apps reservieren, die sie auch regelmäßig nutzen. Darüber hinaus befindet sich die App-Bibliothek zusätzlich nach wie vor auf der letzten Seite des Home-Bildschirms.

Jason Aten vom Accidental Tech Podcast hat auf Twitter eine Anleitung gepostet, wie die App-Bibliothek aus dem Dock entfernt werden kann. Demnach muss man nur die Einstellungen öffnen und „Home-Bildschirm und Dock“ auswählen. Anschließend erscheint die Option „App-Bibliothek im Dock anzeigen“, die deaktiviert werden kann.

App Library in the dock is optional on iPadOS (though I can’t think of a good reason to turn it off).

(cc @siracusa @caseyliss) pic.twitter.com/bsh3seHJw9

— Jason Aten (@JasonAten) June 8, 2021