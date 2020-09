iPhone 12 in Phasen | iPad Air 4 | Budget-Apple Watch | HomePod 2: Bloombergs Apple-Herbstausblick

Neben dem iPhone 12 wird diesen Herbst auch eine neue Apple Watch und neue iPad-Modelle erwartet. Möglicherweise erscheint das neue iPad Air noch diesen Herbst, ebenso wie eine günstigere Version der Apple Watch, beides war zuletzt eher für kommendes Frühjahr erwartet worden.

Im Herbst wird Apple eine ganze Reihe neuer Produkte vorstellen, so viel ist aktuell bereits sicher. In einer aktuellen Einschätzung versucht sich Mark Gurman von Bloomberg an einer Prognose zum neuen Herbst-Lineup. Er kommt dabei zu teils durchaus überraschenden Überlegungen. So sieht er etwa neben einer Apple Watch Series 6, der weiterentwickelten Apple Watch, die als neues Feature über einen Blutsauerstoffsensor verfügen könnte, auch eine günstigere Apple Watch. Erst kürzlich hatten wir über eine sogenannte Apple Watch SE berichtet, diese jedoch als eher hoch spekulativ eingeordnet.

Gurman sieht nun tatsächlich einen Nachfolger für die Apple Watch Series 3, die Features der Series 4 wie die Sturzerkennung und den schnelleren Prozessor übernehmen könnte, ohne dabei das neue Design der größeren Bildschirme zu erhalten.

Ohne Frage würde eine günstigere Apple Watch die Neukundengewinnung befördern.

Neues iPad Air und iPhone 12 startet in Phasen

Das iPad Air soll ebenfalls bereits diesen Herbst ein Update erhalten, dies war in früheren Prognosen erst für nächsten März erwartet worden. Bloomberg spricht hier recht allgemein von einem Edge-to-Edge-Display, andere Leaks haben dem iPad Air 4 zusätzlich noch einen USB-C-Anschluss und Smart Connector zugeschrieben. Widersprüchliche Aussagen fielen zu Touch ID und Face ID, wobei ein Fingerabdruckleser wohl die wahrscheinlichere Alternative ist.

Das iPhone 12 soll in mehreren Phasen starten, angefangen mit den günstigeren iPhone 12-Modellen mit Aluminium-Gehäuse. Die Pro-Modelle sollen später folgen und mit Edelstahlgehäuse kommen. Als größtes Highlight sollen Apple-Mitarbeiter das 6,7 Zoll-Display des iPhone 12 Pro Max und den neuen A14-Chip sehen, hier bleibt zu hoffen, dass das nicht alles ist, was Apple an Neuerungen im iPhone 12 zu bieten hat.

Noch vor Ende des Jahres soll auch ein neuer HomePod erscheinen – nötig hätte es der Smart Speaker von Apple auf jeden Fall. Auch den OverEar-Premium-Kopfhörer bringt Bloomberg wieder ins Spiel. Von ihm hatte man in den letzten Wochen fast gar nichts mehr gehört.

