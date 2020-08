März 2021: iPad Air 4 soll USB-C und andere iPad Pro-Features bekommen

Das iPad Air soll mittelfristig Features erhalten, die aktuell nur im iPad Pro zu finden sind, dies behaupten aktuell chinesische Quellen und stützen damit frühere Gerüchte, die in eine ganz ähnliche Richtung gingen. Schon im nächsten Monat indes könnte ein neues iPad Pro erscheinen.

Apple werde im kommenden Frühjahr ein neues iPad Air präsentieren, das behaupten heute Quellen in China. Dieses iPad Air 4 soll mit einem A14-CPU kommen, was nur logisch wäre, das aktuelle iPad Air erhielt auch den seiner Zeit aktuellen A12 Bionic.

Apple werde überdies dem iPad Air in seiner neuen Version einen USB-C-Port verpassen, heißt es. Auch einen Smart Connector soll es geben. Damit könnte das Magic Keyboard am iPad Air genutzt werden, über entsprechende Gerüchte hatten wir vor einiger Zeit bereits berichtet. Auch soll es vier Stereo-Lautsprecher am iPad Air 4 geben. All dies sind Features, die bis jetzt exklusiv im iPad Pro zu finden waren.

Problematisch wäre auch, dass dann die Lage der Anschlüsse am iPad fragmentiert würde. Zwei Modelle hätten noch den Lightning-Port, zwei andere USB-C.

Neues iPad Pro im Herbst

Während das neue iPad Air im nächsten März erscheinen soll, sprechen die Quellen von einem neuen iPad Pro noch im nächsten Monat. Zwar waren bereits Updates für das iPad erwartet worden, viele gehen allerdings aktuell von einer Vorstellung eines neuen Pro-Modells nicht vor Oktober aus.

Im Raum steht ein neuer Prozessor und das erste iPad mit einem Mini-LED-Display. Ebenfalls könnte bald ein neues Einsteiger-iPad erscheinen.

